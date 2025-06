AVIS Calabria, successo per il progetto nelle scuole: protagonisti giovani, solidarietà e innovazione

StrettoWeb

Si è svolta ieri, 10 giugno, presso la Sede Sociale di AVIS Calabria a Germaneto, la giornata dedicata all’idea promossa da AVIS Regionale Calabria, che nel corso dell’anno ha coinvolto numerose scuole della regione, avvicinando giovani e giovanissimi ai valori del dono, della solidarietà e del rispetto per la vita. Madrina eccellente della giornata è stata Eugenia Ferragina. “È motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il Presidente di AVIS Calabria, Franco Rizzuti – vedere, a scuole praticamente chiuse per la fine dell’anno scolastico, tanta partecipazione ed entusiasmo da parte dei ragazzi. Il loro interesse per temi così importanti e nobili rappresenta una speranza concreta per il futuro della nostra terra. AVIS Calabria è da sempre vicina al mondo della scuola e dei giovani, considerandoli una risorsa fondamentale per costruire una società consapevole, libera e matura. Auspichiamo che la collaborazione con la Regione Calabria possa proseguire anche negli anni a venire”.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i Fondi Accordi di Programma 2022/2024, destinati al sostegno di iniziative di rilevanza locale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017). Ideato e realizzato da Francesco Broso e Francesco Parrottino dello studio PARROTSSS, il progetto ha previsto la produzione di materiali audiovisivi innovativi: un video animato in 2D per i più piccoli e un’esperienza immersiva in realtà virtuale con visori 3D per gli studenti delle scuole superiori. Al centro del racconto, i “due fluidi magici della vita”: l’acqua e il sangue, simboli di rispetto per l’ambiente e per la vita, raccontati con linguaggi moderni e coinvolgenti.

I formatori

“Il messaggio – spiegano gli autori – è stato calibrato per fasce d’età diverse, ma con un obiettivo comune: dimostrare che gli strumenti della comunicazione digitale, se ben usati, possono aiutare a comprendere il mondo, non solo a distrarsi da esso”. Fondamentale è stato il lavoro dei formatori che hanno guidato gli studenti in questo percorso:

Bianca Parisi (provincia di Catanzaro)

Sergio Conti (provincia di Reggio Calabria)

Emanuela D’Errico (province di Cosenza e Crotone)

Domenica Vita (provincia di Vibo Valentia)

Il progetto è stato supervisionato e coordinato dal Segretario Regionale Katiuscia Mastroianni, che ha curato tempi, modalità e feedback dell’iniziativa. Presenti alla giornata conclusiva anche rappresentanti della Regione Calabria, tra cui l’Arch. Cosimo Cuomo, Dirigente di Settore del Dipartimento Salute e Welfare, e il Prof. Avv. Antonello Talerico, che ha sottolineato l’importanza di coltivare il senso civico e la cultura della solidarietà tra i giovani come dovere e opportunità per il presente ed il futuro.

Le scuole premiate

“Il rispetto dell’ambiente, il percorso dell’acqua, e il rispetto della vita, il percorso del sangue, sono alla base di ogni equilibrio, biologico ed etico”, ha affermato Franco Pietro Parrottino, componente del Direttivo Nazionale AVIS, presente all’evento. Durante la manifestazione, sono stati premiati diversi istituti scolastici che si sono distinti per il loro impegno:

Provincia di Cosenza

Istituto Comprensivo Cariati

Liceo Scientifico Fermi – Polo Brutium di Cosenza

Provincia di Crotone

Istituto Comprensivo Cutuli – Don Milani di Crotone

Liceo Gravina Crotone

Provincia di Catanzaro

Istituto Comprensivo Don G. Maraziti di Settingiano

IIS Guarasci-Calabretta di Soverato

Provincia di Reggio Calabria

Istituto Comprensivo Cassiodoro – Don Bosco – Pellaro

IIS Polo Liceale Guerrisi – Gerace di Cittanova

Provincia di Vibo Valentia

Istituto Comprensivo Rombiolo – San Calogero – Cessaniti

Istituto di Istruzione Superiore di Tropea

L’evento si è chiuso con un forte auspicio condiviso da tutti i presenti: proseguire nel percorso di sinergia tra istituzioni, scuole e mondo del volontariato per costruire insieme una cittadinanza più consapevole, generosa e attenta al bene comune.