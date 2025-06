Automobilismo: weekend impegnativo su tre fronti per la scuderia “Piloti per Passione” | PROGRAMMA

StrettoWeb

Notevole l’impegno della scuderia di Sambatello “Piloti per Passione” in questo fine settimana che li vedrà impegnati su tre fronti. Infatti, mentre Giuseppe Aragona e Roberto Megale sono impegnati alla gara di supersalita, coppa Paolino Teodori di Ascoli, Pasquale Pietro Cozza si trasferisce a Sarno per la terza prova del campionato italiano Formula Challenge.

Mentre il grosso della scuderia con ben 11 piloti – Pierangelo Profeta, Aricò Giuseppe, Moro Filippo, Battaglia Francesco, Fallara Agostino, Tramontana Emiliano, Tramontana Domenico, Cammareri Francesco, Denisi Giuseppe, Branca Giuseppe e Rechichi Gaetano – è già organizzato per il 5° slalom di Amendolara, gara organizzata dall’ASA Castrovillari di Massimo Minasi con validità trofeo centro sud e coppa Italia 4ª zona, in ricordo di Giuseppe Recchia prematuramente scomparso.