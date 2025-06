Auto incendiata nella Locride, atto intimidatorio nei confronti di un ingegnere

StrettoWeb

Un grave atto intimidatorio si è verificato nella notte a San Giovanni di Gerace, nella Locride, dove ignoti hanno dato alle fiamme un’autovettura parcheggiata nei pressi di un’abitazione. Il mezzo, una Fiat Panda di proprietà di un ingegnere del posto, è stato completamente distrutto dalle fiamme, che hanno danneggiato anche gli infissi della casa.

L’uomo, rientrato in Calabria dopo la pandemia da Covid-19, è presidente dell’associazione “Borgo San Giovanni di Gerace” e promotore di numerose iniziative sociali e culturali mirate alla valorizzazione del territorio. Il gesto ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità locale. Il sindaco, Antonio Barillaro, e l’intero Consiglio comunale hanno espresso piena solidarietà alla vittima, condannando l’accaduto come “un atto vile e inaccettabile che colpisce non solo la persona, ma l’intera comunità, minando il senso di sicurezza e convivenza civile”.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. I carabinieri stanno esaminando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in paese. San Giovanni di Gerace è anche il comune di residenza del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri.