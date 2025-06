Auguri a don Simone Gatto, il Comitato a difesa del Seminario: “quale destino per lui e il Seminario?”

StrettoWeb

“Oggi è l’anniversario di Sacerdozio di don Simone Vittorio Gatto, Rettore del Seminario Pio XI, al quale vanno i nostri auguri. Quando l’anno scorso la vecchia equipe formativa si dimise in tronco, il Seminario rimase senza guida. Don Simone fu chiamato dal vescovo a riempire quel vuoto e dovette abbandonare la parrocchia di San Paolo, dove si era insediato da appena due anni. Ne seguì una destabilizzazione tra i fedeli che male accettarono l’allontanamento del proprio parroco“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dal Comitato Difesa Seminario.

“Oggi, alla luce dello smantellamento del Seminario, ci chiediamo perchè sacrificare un sacerdote di così alto valore, se la strada era già segnata? Don Simone ha obbedito e in quest’anno il Seminario è risorto a nuova vita. Quale sarà ora il suo destino? Crediamo che questo sacerdote meriti tutto il nostro rispetto e non solo il nostro. Tutta la nostra gratitudine e non solo la nostra. Buon cammino don Simone e grazie per quanto hai dato. Noi che ti abbiamo seguito in quest’avventura e sosteniamo il nostro Seminario, speriamo di poter costruire con te un valido progetto alternativo, a servizio della città e della Diocesi. Che Dio ti benedica, oggi e sempre“, conclude la nota.