29 Giugno 2025, buon onomastico a Pietro e Paolo: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Oggi, 29 giugno 2025, si festeggiano San Pietro e San Paolo. Il martirio dei due apostoli a Roma è stato da sempre ricordato con venerazione dai cristiani di tutto il mondo. Già nel 200 il presbitero romano Caio scrive ad un amico: ”Io posso mostrarti i trofei degli apostoli. Se infatti vorrai recarti in Vaticano o sulla via Ostiense troverai i trofei di coloro che hanno fondato la chiesa”.

San Pietro Apostolo

Pietro nacque a Betsaida in Galilea da poveri genitori. Quegli che doveva divenire il primo Papa, la prima colonna della Chiesa, era un semplice pescatore. Però era uno di quegli israeliti semplici e retti che aspettavano con cuore mondo il Redentore d’Israele.

San Paolo Apostolo

Saulo, in seguito Paolo, nacque a Tarso, capitale della Cilicia, nei primissimi anni dell’era volgare. Fu circonciso l’ottavo giorno, ricevendo il nome di Saulo a ricordo del primo re d’Israele, il più grande personaggio della tribù di Beniamino, cui la famiglia apparteneva.

I riti e le tradizioni

La festa di San Pietro e Paolo ha per la città di Roma un significato particolare essendo sia un giorno di vacanza e sia perchè i due apostoli sono i santi protettori della città Eterna. Tanti gli eventi nella capitale il 29 giugno: spettacolare la girandola di Castel Sant’Angelo, un spettacolo di fuochi d’artificio. Inoltre, San Pietro viene invece decorata con una coloratissima infiorata. Mentre il Papa, in questa ricorrenza, concede il pallio, ovvero consegni una fascia in lana bianca, ai vescovi della città di Roma come simbolo di vicinanza con le chiese del territorio. Un’altra tradizione particolare è quella della barca di San Pietro e Paolo.

