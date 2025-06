L’Athena Nike Locri campione regionale U15 C5 PGS

StrettoWeb

Le ragazze dell’Athena Nike Locri conquistano per la prima volta, e nel primo anno di attività il titolo di campionesse regionale under 15 PGS di calcio a 5. Dopo la grande cavalcata nel campionato provinciale dove si sono aggiudicate il titolo con ben tre giornate di anticipo, nella finale a S. Andrea dello Ionio con la Polisportiva Lamezia (affiliata Torino) la compagine locrese supera i pari età lametine con un perentorio 8-3.

La compagine locrese sfodera una prestazione dinamica e di grande forza riuscendo ad avere la meglio su un Lamezia mai domo. Il primo tempo finisce per 3-2 per le locresi ma la partita è stata sempre in bilico, nel secondo tempo, qualche aggiustamento tattico e la grande qualità delle ragazze locresi hanno permesso di mettere completamente la gara sul binario giusto e gol dopo gol hanno permesso a capitan D’Amico di alzare la coppa insieme alle sue compagne.

Le reti di giornata sono state siglate da: Melania Panetta (ben 5 gol), D’Amico Sofia (2 reti) e Giada Ameduri (1 rete).

Un grande valore nella costruzione dei gol e nell’organizzazione di squadra l’hanno portata: Armeni Aurora, Sarah Pulitanò, Giada Lacopo, Giulia Commisso e Melania Ciccia. Tutto il gruppo qui presente alla finale ha fatto si che il Locri femminile potesse alzare il trofeo.

Alle ragazze presenti in finale si aggiungono anche le altre ragazze che hanno partecipato e vinto il campionato provinciale e che oggi non hanno potuto essere presenti, ma hanno alzato il trofeo nel cuore, come: Caterina Trimboli, Fatima Galluzzo, Ilaria Misiti e Ginevra Fimognari.

Un bellissimo gruppo di under 15 che nel tempo è cresciuto e sta trovando una sua compattezza.

Con questa vittoria la squadra di calcio femminile dell’Athena Nike Locri conclude la sua prima stagione con un bel triplete di trofei, e con tanta esperienza messa in cascina.

Il progetto amaranto è a lunga gittata, anche vincere fa sempre bene, si lavora per il futuro per le tante appassionate di calcio.