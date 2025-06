L’Atalanta ha scelto l’allenatore: allievo di Gasp ma viene da 2 fallimenti. La situazione di tutte le panchine

StrettoWeb

Il quadro delle panchine della nuova Serie A si sta per completare. L’Atalanta era l’ultima delle big a dover sciogliere i dubbi sulla prossima guida tecnica e, proprio nelle ultime ore, ha scelto Ivan Juric. Il tecnico croato è un allievo di Gasperini, ne ha mutuato concetti e stile di gioco apportando qualche modifica personale. La scelta, in questo senso, è da intendere sulla scia della continuità in una squadra che negli ultimi anni si è dimostrata una macchina quasi perfetta, in grado di vincere l’Europa League e restare sempre nelle posizioni di vertice in campionato.

L’addio di Gasperini lascia però parecchi dubbi. Juric è un allenatore esperto ma che non ha mai allenato in una piazza di alta classifica. L’unica sua esperienza in una big, quella dello scorso anno alla Roma, è terminata ben presto con un amaro esonero. Successivamente, il tecnico croato si è seduto sulla panchina del Southampton, già disperato, retrocesso con 7 giornate d’anticipo, record negativo nella storia dei ‘Saints’.

Tutti gli allenatori ufficializzati per la Serie A 2025-2026

Quasi completa la lista degli allenatori della prossima Serie A. Restano da sistemare le panchine della Fiorentina dopo l’esonero di Palladino (Pioli in pole) e quella del Parma che ha permesso a Chivu di accordarsi con l’Inter.

Atalanta – Juric (nuovo) Bologna – Italiano (confermato) Cagliari – Pisacane (nuovo) Como – Fabregas (confermato) Cremonese – Stroppa (confermato) Fiorentina – / (esonerato Palladino) Genoa – Vieira (confermato) Inter – Chivu (nuovo) Juventus – Tudor (confermato) Lazio – Sarri (nuovo) Lecce – Giampaolo (confermato) Milan – Allegri (nuovo) Napoli – Conte (confermato) Parma – / (Chivu passato all’Inter) Pisa – Inzaghi (possibile addio) Roma – Gasperini (nuovo) Sassuolo – Grosso (confermato) Torino – Baroni (nuovo) Udinese – Runjaic (confermato) Verona – Zanetti (confermato)