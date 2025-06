Asili nido e micronido, novità a Reggio Calabria: avviso pubblico per acquisire 150 posti bambino | DETTAGLI

StrettoWeb

Una significativa opportunità per i gestori di nidi e micronidi privati accreditati nel Comune di Reggio Calabria. L’Amministrazione comunale ha lanciato un Avviso Pubblico per l’acquisizione di 150 posti-bambino (fascia 3-36 mesi) presso i servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2025/2026. L’iniziativa mira a stipulare convenzioni con le strutture interessate, offrendo un supporto concreto sia ai servizi educativi sia alle famiglie del territorio.

“L’obiettivo principale di questo bando è duplice – spiega Lucia Anita Nucera, assessore alle politiche sociali – da un lato, incrementare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia, essenziale per lo sviluppo e la socializzazione dei più piccoli; dall’altro, sostenere le famiglie nella complessa sfida di conciliare vita lavorativa e impegni genitoriali”. I posti acquistati saranno destinati ai minori inseriti nella graduatoria comunale, formulata a seguito di un avviso pubblico rivolto direttamente alle famiglie.

Come fare per partecipare

I gestori di nidi e micronidi interessati a stipulare una convenzione con il Comune di Reggio Calabria dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 25 giugno 2025. La partecipazione è vincolata all’utilizzo esclusivo del modello di domanda Allegato A (“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di convenzione per acquisto posti-bambino per l’a.e. 2025/2026”). È fondamentale che la domanda sia debitamente sottoscritta dal gestore e che indichi chiaramente il numero di posti che la struttura è disposta a riservare per la convenzione.

Le domande compilate dovranno pervenire esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Denominazione nido/micronido – Domanda di partecipazione alla manifestazione interesse finalizzata alla stipula della convenzione per l’acquisto posti-bambino, a.e. 2025/2026”.

A pena di inammissibilità, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto gestore.

Lo schema di convenzione (Allegato B), firmato per presa visione e accettazione.

Si ricorda che tutte le dichiarazioni rese dovranno essere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestando la veridicità delle informazioni fornite. “Invito tutti i gestori qualificati – conclude l’assessore Nucera – a cogliere questa importante opportunità per contribuire attivamente al benessere dei bambini e al sostegno delle famiglie sul territorio”. Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica necessaria, si invita a consultare l’Avviso Pubblico completo sul sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria.