ASD Orlandina Calcio: al via la stagione con la prima riunione operativa

Con l’entusiasmo di sempre e uno spirito rinnovato, si è tenuta a Capo d’Orlando la prima riunione operativa della stagione sportiva 2025/2026 dell’ASD Orlandina Calcio, convocata dal Presidente Massimo Romagnoli e dal nuovo Vicepresidente Calogero Ingrilli. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale del nuovo corso della società, che si prepara con determinazione al prossimo Campionato di Promozione, con l’obiettivo di onorare al meglio i propri colori e la passione della tifoseria.

Alla base della nuova stagione dell’ASD Orlandina Calcio c’è un gruppo dirigente forte, competente e profondamente legato al territorio. Durante la prima riunione operativa, il Presidente Massimo Romagnoli ha ufficializzato una serie di conferme e un ritorno importante, tracciando così le linee guida di un progetto tecnico e organizzativo che punta su continuità, professionalità e passione.

A guidare la prima squadra sarà ancora Mister Roberto Letizia, tecnico orlandino doc, confermato alla guida della formazione biancazzurra. Letizia rappresenta una figura centrale per il club: oltre alle competenze tecniche, il mister incarna i valori della società e conosce profondamente l’ambiente, elementi fondamentali per affrontare al meglio il Campionato di Promozione.

Grande entusiasmo ha accompagnato anche il ritorno del Direttore Sportivo Domenico Oteri, figura ben nota al panorama calcistico locale. La sua esperienza, la capacità di costruire squadre competitive e il forte legame con Capo d’Orlando lo rendono un elemento prezioso per la pianificazione e il coordinamento dell’area tecnica.

A garantire l’efficienza e la regolarità della macchina societaria sarà ancora una volta Renzo Pizzurro, confermato nel ruolo di Segretario Federale. La sua precisione e affidabilità lo rendono un punto di riferimento imprescindibile per tutta la gestione amministrativa del club.

Sempre vicino alla squadra e alla società, Piero Galipò continuerà a ricoprire l’incarico di Team Manager. La sua presenza costante, la passione e la dedizione che lo contraddistinguono da anni rappresentano un valore aggiunto per l’intera organizzazione sportiva.

Completa il quadro dirigenziale Giuseppe Trusso, Consigliere del Presidente. Figura storica dell’ASD Orlandina Calcio, Trusso è considerato una garanzia di solidità e coerenza, nonché un uomo di fiducia su cui la società può sempre contare.

Con questo gruppo affiatato e motivato, l’ASD Orlandina Calcio si appresta ad affrontare con entusiasmo e determinazione una stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di continuare a crescere e rappresentare al meglio la città di Capo d’Orlando. Durante l’incontro, è stata annunciata l’apertura ufficiale della fase delle riconferme della rosa. Un momento importante per porre le basi tecniche in vista di una stagione che si preannuncia combattiva ma anche ricca di passione, entusiasmo e tanta voglia di far bene.