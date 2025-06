“Arti e Mestieri”, artigianato protagonista nel centro storico di Messina

StrettoWeb

L’artigianato torna protagonista nel centro storico di Messina con l’appuntamento “Arti e Mestieri”, promosso da Obiettivo Famiglia – Federcasalinghe con il patrocinio del Comune di Messina. L’iniziativa si svolgerà sabato 21 giugno, dalle ore 10.00 alle 22.00, lungo via C. Colombo, nei pressi del Duomo, trasformando il cuore della città in un vivace percorso espositivo dedicato alla creatività e alla tradizione del “saper fare”. Artigiani e hobbisti locali presenteranno le proprie creazioni: ceramiche artistiche, manufatti in legno, ricami, gioielli fatti a mano, oggetti decorativi e molte altre opere frutto di passione, talento e manualità.

Una giornata pensata per valorizzare l’artigianato come espressione culturale e opportunità economica, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino gli autori e acquistare pezzi unici, originali e autentici. “Arti e Mestieri” rappresenta un’occasione speciale per riscoprire il valore del lavoro artigiano in un contesto di socialità e bellezza, contribuendo alla promozione dell’identità locale e alla vivacizzazione del centro storico.