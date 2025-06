Art Nouveau Week a Reggio Calabria: date e itinerari di una settimana in stile Liberty

StrettoWeb

Dall’8 al 14 luglio, arriva a Reggio l’Art Nouveau Week, la settimana che celebra il Liberty, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento, giunta alla sua settima edizione e organizzata dall’associazione culturale Italia Liberty e curata dal professor Andrea Speziali. Sono in programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura, con 14 incontri a cura dell’esperto in materia e docente relatore Andrea Speziali, due al giorno per tutta la settimana.

La Calabria propone due itinerari a Reggio Calabria: giovedì 11 luglio una passeggiata tra le architetture in stile eclettico e Art Déco, come Palazzo Spinelli, Melissari e Mottareale; lunedì 14 luglio, tour approfondito che include il Palazzo della Prefettura, progettato da Gino Zani, Palazzo Corigliano e altri edifici storici tra lungomare Falcomatà e centro storico.