“Spes non confundit”: Archi Carmine si prepara alle celebrazioni di Maria Santissima del Carmelo | PROGRAMMA

“La speranza trova nella Madre di Dio la più alta testimone. In lei vediamo come la speranza non sia fatuo ottimismo, ma dono di grazia nel realismo della vita… Ai piedi della croce, pur attraversata da un dolore straziante, ripeteva il suo ‘sì’ senza perdere la speranza” (Papa Francesco, Spes non Confundit 24). Anche quest’anno, la comunità di Archi Carmine si prepara a vivere la tanto attesa Festa Patronale in onore di Maria Santissima del Carmelo, Madre della Speranza.

In un tempo in cui l’incertezza sembra offuscare i sogni, Maria ci invita a non smettere di sperare, a guardare la realtà con occhi nuovi, ad affidarci con fiducia, come ha fatto Lei, nella prova e nella luce. Insieme a Lei vogliamo camminare, pregare e riscoprirci popolo unito dalla fede in Dio e dalla fraternità.

Sarà un tempo ricco di celebrazioni spirituali e di iniziative popolari, capace di coinvolgere tutti. Sarà un’opportunità per lasciarsi toccare dalla bellezza della nostra tradizione, ma anche per rinnovare il cuore, insieme.

Il programma religioso

Celebrazioni, adorazioni, rosario, momenti di affidamento per gruppi, defunti, famiglie, malati e anziani. Culmine, Domenica 13 con la presenza del Vescovo Fortunato Morrone al mattino, la Processione per le vie del quartiere e il 16 Luglio, con la Solennità liturgica della Madonna del Carmelo e la Messa in piazza.

Il programma civile

Spettacoli teatrali e musicali, folklore, concerti, giochi, torneo di calcio, tiro a segno, mostra ricami, stand gastronomici, pesca e tanto divertimento per grandi e piccoli. Si chiude con il grande spettacolo pirotecnico nella notte del 16 Luglio.