Dall’arancina a pane e panelle: a Palermo sono già tutti pazzi di Inzaghi! E’ lui o non è lui? Tifosi scatenati: “avvistato Pippo…”

Ancora non è arrivato a Palermo, ma già sono tutti pazzi di Pippo Inzaghi. Qualcuno rivela di averlo già visto, ma in realtà si tratta dell’Intelligenza Artificiale. Come prevedibile, per la grande dose di entusiasmo e carica che porta, ma anche per la passione e il calore di un popolo come quello siciliano, i tifosi rosanero sono scatenati. Così come a Reggio Calabria due anni fa, anche ora nel capoluogo isolano l’entusiasmo è alle stelle, come ai tempi della Serie A.

L’annuncio ufficiale di Superpippo come nuovo allenatore ha, ovviamente, alimentato un entusiasmo che è già vivo ma che per qualche settimana si era spento a causa dell’uscita dai playoff per via di un ottavo posto in classifica che non aveva di certo soddisfatto i tifosi. Ora, però, gli stessi possono sognare, con l’arrivo di un allenatore che sa come si vincono i campionati e che sa come si arriva in Serie A. Ma che, soprattutto, sa come si vive una città da “dentro”. A Benevento, a Reggio Calabria, a Salerno, a Pisa, hanno imparato a conoscere il Pippo Inzaghi uomo, prima che quello allenatore. Un signore che, come se fosse un comune mortale, gira tranquillamente in città la mattina, il pomeriggio, o la sera, sfruttando le ore di tempo libero per una passeggiata in centro, in mezzo alla gente.

Sarà così anche a Palermo: tifosi e cittadini lo vedranno in splendida compagnia, con moglie e figli, a girare per le vie del centro tra un selfie e un autografo, e magari tra una arancina e un pane e panelle. C’è già chi, scatenato, sfruttando l’Intelligenza Artificiale, ha generato immagini di Inzaghi con la maglia del Palermo mentre mangia i prodotti tipici: “avvistato Pippo”, scrive qualcuno. E, come sempre in questi casi, c’è chi pensa che l’immagine sia vera. Non lo è, ancora, ma è solo questione di tempo.