Applausi ed emozioni per il concerto dell’A.Gi.Mus. al Santuario di Gallico: protagonisti giovani talenti e musica sacra

Si è concluso con un lungo e scrosciante applauso, del numeroso pubblico presente, il concerto organizzato dall’A.Gi.Mus. Sez. Città Metropolitana di Reggio Calabria sabato 31 maggio presso il Santuario della Madonna della Grazia a Gallico Superiore, retta da Padre Francesco Saraceno, una delle otto Chiese della Diocesi di Reggio Calabria – Bova individuate dall’Arc. Mons. Fortunato Morrone per l’anno Giubilare. L’evento, inserito nel programma “La Musica al Centro”, giunto alla 7ª edizione, è stato incluso nel più ampio cartellone che l’Associazione, presieduta dal pianista, compositore e direttore d’orchestra M° Alessandro Bagnato, assegnatario del Sangiorgio d’Oro 2025, la massima onorificenza conferita da parte dell’A.C. di Reggio Calabria ai suoi cittadini più illustri, è giunto a conclusione del pellegrinaggio Mariano da parte delle Parrocchie di Porto Salvo, S. Nicola e S, Biagio.

Nell’occasione, dopo la concelebrazione officiata dal novello sacerdote don Angelo Pensabene, si sono esibiti quali solisti gli oboissti Renato Esposito e Demetrio Mordà ed il chitarrista battente Alessandro Santacaterina, accompagnati dall’Orchestra d’Archi “P. Benitende” magistralmente diretta dal M° Bagnato, nonché dal Coro S. Paolo diretto dal M° Carmen Cantarelle e la Corale Polifonica Mater Dei, diretta dalle maestre Caterina Zeffiro e Maria Flavia Bellantone. Continui e calorosi applausi da parte di tutto il pubblico che ha riempito la Chiesa in ogni ordine di posti, sono stati indirizzati agli artisti alla fine dell’esecuzione di ogni brano, in particolare dopo la presentazione in prima assoluta di “Canarios” di Gaspar Sanz, per chitarra battente e Orchestra d’Archi, orchestrato e diretto dal M° Bagnato.

Nel variegato, ricco e originale programma musicale presentato dall’Associazione Giovanile Musicale – la cui direzione artistica è affidata al M° Caludio Bagnato – sono stati eseguiti il Concerto RV in Re Magg. per liuto e Orchestra d’Archi, il Concerto in Re Min. per due Oboi e Orchestra d’Archi e una serie di brani con musiche di A.Vivaldi, G. Sanz ed S. Murcia. Ed è proprio con il linguaggio universale della musica, che l’A.Gi.Mus. della Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è voluta rendere partecipe diretta del messaggio del compianto Papa Francesco che proprio rivolgendosi ai giovani ha, tra l’altro, dichiarato: “c’è bisogno del talento dei giovani, della loro creatività, spinti non dagli idoli ma dalla passione per la bellezza, per la fratellanza e per l’amore universale”.

Con questo terzo concerto l’Associazione Giovanile Musicale – Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, continua l’opera di promozione di giovani talenti del nostro territorio, come il virtuoso chitarrista Alessandro Santacaterina, gli oboisti Renato Esposito e Demetrio Mordà, nonché tutti i giovani musicisti dell’orchestra d’archi e gli affermati cori S. Paolo e Mater Dei, proprio attraverso esibizioni che in ogni occasione continuano a lasciare il segno tra il pubblico presente, oltre che rendere emozionante la venerazione verso i luoghi sacri dove vengono effettuati. Il programma “La Musica a Centro” proseguirà con gli altri eventi del nutrito, ricco e variegato cartellone organizzato dall’Associazione Giovanile Mud.Gi.Mus., che vedrà impegnata l’associazione nel corso dell’anno, per concludersi nelle festività natalizie.