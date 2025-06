L’importanza delle api nell’ecosistema: i bambini della scuola di Villa San Giuseppe piccoli attori per un grande messaggio

StrettoWeb

Un lungo e caloroso applauso ha segnato la conclusione della recita scolastica dedicata alle api, messa in scena dai bambini della Scuola Primaria Radice/Alighieri Catona, plesso Villa San Giuseppe. Genitori e un pubblico partecipe hanno seguito con entusiasmo questo evento, culmine di un percorso educativo significativo. I piccoli protagonisti, pieni di passione e creatività, hanno dato vita alla rappresentazione di fine anno scolastico, ponendo al centro un tema di grande rilevanza: le api, minuscoli ma indispensabili abitanti del nostro pianeta. La recita è stata il punto d’arrivo di un progetto didattico che ha coinvolto la scuola primaria, inserito all’interno del percorso di educazione ambientale.

Questo percorso si è concretizzato in uno spettacolo originale interamente ideato e recitato in dialetto calabrese. Attraverso scenette simpatiche, canti, balli e momenti di riflessione, i bambini hanno sottolineato l’importanza cruciale delle api all’interno dell’ecosistema. Hanno affrontato argomenti significativi come la raccolta del nettare, l’impollinazione, la vita nell’alveare e le minacce rappresentate dai pesticidi. Ogni passaggio dello spettacolo è stato pensato per lanciare un messaggio chiaro: proteggere le api significa salvaguardare il nostro futuro. Il progetto non si è limitato alla recita. Gli alunni, guidati dai loro insegnanti, hanno realizzato disegni, cartelloni e una piccola mostra allestita nell’atrio della scuola, aperta alla visita dei genitori.

Durante l’esposizione, l’apicoltore locale, Giuseppe Santoro, ha presentato un’arnia didattica, permettendo ai visitatori di osservare da vicino il funzionamento e la struttura di un alveare. Ogni attività è diventata un’opportunità per imparare in modo creativo e rafforzare valori importanti come la collaborazione e il rispetto per l’ambiente. Al termine dello spettacolo si è svolto un momento conviviale con una merenda genuina a base di miele locale, che ha creato un’atmosfera festosa e unito tutti i presenti in nome dell’amore per la natura e le tradizioni.

La dirigente scolastica ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo, evidenziando come attraverso il teatro e il gioco i bambini possano apprendere e apprezzare il mondo che li circonda, sempre con il sorriso. In un’epoca in cui la sensibilità verso le tematiche ambientali risulta fondamentale, la recita dedicata alle api ha lasciato un segno profondo. Uno spettacolo semplice ma denso di significato, capace di divertire e far riflettere, ricordando che anche i più piccoli possono diventare consapevoli custodi del nostro pianeta. Soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone.