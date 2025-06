“Aperti per voi sotto le stelle 2025”: i luoghi di cultura visitabili a Reggio Calabria

StrettoWeb

Dal 13 al 15 giugno la bellezza è per tutti, grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi sotto le Stelle. Una grande festa diffusa con eventi nei siti Aperti per Voi e visite a luoghi inconsueti aperti eccezionalmente per l’occasione. Grazie all’accoglienza dei preziosi volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Palazzi, chiese, teatri, archivi e luoghi d’arte saranno protagonisti di aperture straordinarie e serali, per permettere a tutti di scoprire e riscoprire luoghi e dettagli di ambienti suggestivi, fino al tramonto e aspettando le stelle.

Un evento nazionale di valorizzazione della cittadinanza attiva e di raccolta pubblica di fondi. Sono oltre 100 gli appuntamenti in 50 città, ispirati a 5 filoni tematici che fanno da filo conduttore delle esperienze di scoperta:

i luoghi del viaggio, i luoghi della letteratura, i luoghi dei saperi e delle tradizioni, i luoghi dell’arte e dimore storiche, tra arte e istituzioni.

Il programma è ricchissimo e, insieme ai numerosi siti parte del progetto Aperti per Voi – che quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni di attività, ricevendo per questo importante anniversario l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – include eccezionalmente delle vere e proprie chicche. Sabato 14 giugno, Aperti per Voi sotto le Stelle invita a scoprire due luoghi esclusivi e ricchi di fascino a Reggio Calabria: Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, e la Sala Reale della Stazione Centrale, capolavoro del razionalismo italiano.

A Palazzo Alvaro, per il filone “Dimore storiche, tra arte e istituzioni”, accompagnati dai volontari del Touring Club Italiano, si esplorano le sale storiche progettate da Camillo Autore, con particolare attenzione alla Sala Rossa, oggi Salone Monsignor Ferro [dalle ore 11,00 alle 12,30 e dalle ore 17,30 alle 18,30].

Tra stucchi restaurati, pitture murali e arredi d’epoca, ai può ammirare la tela centrale dedicata al fenomeno ottico della Fata Morgana, simbolo mitico dello Stretto di Messina. https://sottolestelle.touringclub.it/eventi/reggio-calabria-palazzo-alvaro-e-del-salone-mons-ferro-sala consiliare/

Sempre il 14 giugno, per il filone “Luoghi del viaggio”, apre straordinariamente le sue porte anche la Sala Reale della Stazione Centrale [dalle ore 10,00 alle 18,00], gioiello progettato nel 1938 da Angiolo Mazzoni. Questo ambiente, normalmente chiuso al pubblico, conserva arredi in pelle verde, marmi scolpiti, rivestimenti in pietre rare e dettagli in alluminio, in perfetto stile razionalista. Una visione unica dell’eleganza ferroviaria degli anni ’30, resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione FS Italiane.

https://sottolestelle.touringclub.it/eventi/reggio-calabria-sala-reale-della-stazione-centrale/

Due tappe imperdibili per immergersi nella storia, nell’arte e nell’identità architettonica di Reggio Calabria, accompagnati dalla passione dei volontari del Touring Club Italiano. Per scoprire tutti i programmi, le modalità di prenotazione (dove prevista) e di visita:

sottolestelle.touringclub.it

Aperti per Voi sotto le Stelle è l’evento nazionale diffuso che celebra i 20 anni del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano. Dal 13 al 15 giugno 2025 luoghi d’arte, storia e cultura saranno aperti straordinariamente e con orario prolungato serale per permettere al più ampio pubblico di scoprire e riscoprire piccoli e grandi tesori del patrimonio italiano.

Protagonisti saranno i volontari del TCI, oltre 1600 su territorio nazionale, che accoglieranno i visitatori testimoniando il loro impegno quotidiano per sensibilizzare al valore della cittadinanza attiva: il patrimonio culturale è un bene comune ed è compito di tutti prendersene cura. Proprio per questo motivo, per partecipare alle iniziative di Aperti per Voi sotto le Stelle è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano, così da permettere al Touring Club di continuare a prendersi cura dell’Italia come bene comune.

Aperti per voi

Con il progetto Aperti per Voi il Touring Club Italiano dal 2005 si impegna – grazie anche ai suoi volontari – a prendersi cura di beni di eccezionale valore, garantendo l’accoglienza continuativa dei visitatori e l’attività informativa di orientamento in luoghi di arte e cultura. Dal 2005 sono oltre 24 milioni i visitatori accolti; oggi sono oltre 1600 i volontari attivi in più di 80 luoghi in 33 città e 14 regioni. Nel 2025 per i suoi 20 anni di attività riceve l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.