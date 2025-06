Tajani: “l’Iran ha superato la linea rossa, ora al lavoro per la de-escalation”

StrettoWeb

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha invitato l’Iran a non interrompere il dialogo con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare. “Ora più che mai è fondamentale non recidere il filo del dialogo“, ha detto nell’audizione a Camera e Senato. “L’Italia sostiene il negoziato tra Stati Uniti e Iran. L’obbiettivo prioritario continua a essere una soluzione diplomatica della crisi“, ha sottolineato. “Ci auguriamo che domani si possa tenere la sesta riunione a Muscat. Invitiamo l’Iran a essere presenti in Oman”, ha spiegato.

Tajani ne ha parlato direttamente con il collega iraniano Abbas Araghchi. “Il dialogo con Teheran è franco e aperto. Ho invitato alla moderazione e chiesto di lavorare per la de-escalation”, ha riferito.

“L’Iran avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche in sei mesi”

“Di fronte a una minaccia nucleare non può esservi alcuna ambiguità: l’Iran non può dotarsi di una bomba atomica – aggiunge – secondo l’intelligence di Israele l’Iran avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche entro sei mesi. Ha superato la linea rossa”. Quella del programma militare iraniano rappresentava “una minaccia esistenziale imminente per l’intera regione e tutta la comunità internazionale“, ha spiegato. “Israele ha diritto a difendersi da un possibile attacco nucleare e l’ho ribadito al presidente israeliano Herzog”, ha sottolineato.

La guerra durerà giorni se non settimane

Gli attacchi israeliani all’Iran andranno avanti a lungo. A preannunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendo i contenuti del colloquio con il ministro degli Esteri israeliano Gden Saar. “L’operazione militare, come riferito da Saar appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane”, ha detto