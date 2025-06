Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, suggestiva celebrazione a Messina

StrettoWeb

Oggi, 5 giugno 2025, nel corso della mattinata, a Messina, nella splendida e suggestiva cornice di Piazza Duomo, il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” e il Comando Provinciale Carabinieri di Messina hanno celebrato il 211° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, quale più alta carica militare e Autorità di Vertice dell’Arma dei Carabinieri, accompagnato dai Comandanti delle Legioni Carabinieri “Sicilia” e “Calabria”, nonché delle più alte cariche istituzionali, civili, militari e religiose delle due regioni.

Alla manifestazione hanno preso parte i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, con i rispettivi Labari. All’evento erano presenti altresì i familiari dei Carabinieri “vittime del dovere”, assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C.. Anche quest’anno, particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, attori principali della cultura della legalità, svolta in stretta collaborazione e sintonia con le istituzioni scolastiche, e che rappresentano il simbolo del legame e della condivisione dei valori tra l’Arma di oggi e le nuove generazioni, al fine di sensibilizzarli al rispetto delle regole e dell’ordinato svolgimento dei rapporti sociali. Alla cerimonia sono infatti intervenuti oltre 120 allievi delle scuole Elementari e Medie (degli Istituti Comprensivi rispettivamente “Pascoli – Crispi”, “Cannizzaro –“Mazzini”, “Manzoni” “Boer Verona Trento”).

L’evento ha avuto inizio con l’ingresso di uno schieramento di militari, composto dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e da un Battaglione di formazione costituito da alcune delle articolazioni dell’Arma presenti sul territorio del Comando Interregionale “Culqualber”, nelle uniformi tipiche di ciascun reparto, dalla Grande Uniforme Speciale, con la tradizionale lucerna con pennacchio, dei frequentatori della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, alle uniformi del quotidiano servizio d’istituto dei Comandanti di Stazione, sino a quelle operative utilizzate dagli Squadroni Eliportati Cacciatori nelle perlustrazioni dei territori impervi di Calabria e Sicilia.

I Carabinieri schierati hanno quindi reso gli onori alla Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Lucio Arcidiacono, ha tracciato un resoconto dell’attività dei Carabinieri della Provincia negli ultimi dodici mesi.

Ha preso quindi la parola il Comandante Interregionale, il quale, dopo aver ringraziato le Autorità presenti e gli intervenuti alla cerimonia, ha illustrato l’impegno costante dei Carabinieri in Sicilia e in Calabria, ricordando come ogni sforzo venga esercitato per contrastare la minaccia costituita non solo dalla persistente presenza della criminalità organizzata, ma anche per prevenire altri fenomeni delittuosi che colpiscono le fasce più deboli della popolazione, fornendo protezione, assistenza e giusti riferimenti anche al di fuori delle competenze istituzionali.

Ha poi proseguito evidenziando la basilare importanza del controllo del territorio che, nell’ambito del Comando Interregionale “Culqualber”, viene garantito da 700 Stazioni Carabinieri e dalle centinaia di pattuglie espresse quotidianamente da tutti i Reparti dell’Arma presenti fin nelle più lontane realtà territoriali.

L’Alto Ufficiale ha, quindi, concluso ringraziando tutti i Carabinieri di Sicilia e di Calabria per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e la dedizione posta nel servizio in favore della collettività.

A seguire, il Generale Truglio, tra i militari di tutti i reparti dell’Arma che operano in Sicilia e in Calabria e che si sono distinti in servizio, ha premiato, facendo consegnare i relativi attestati ad alcune delle Autorità presenti, con la concessione di tre Encomi Solenni collettivi del Comandante Generale alcuni militari dei Comandi Provinciali di Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia, un Encomio Solenne di Comando Interregionale a militari del Comando Provinciale di Catanzaro e, infine, un Encomio Semplice di Comando di Corpo ad alcuni Carabinieri, distintisi in attività di servizio, dei Comandi Provinciali di Palermo, Enna e Cosenza.

Al termine della cerimonia, le scolaresche e tutti i cittadini intervenuti hanno potuto visitare stand espositivi curati dai Carabinieri della Regione Forestale “Calabria” e del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Messina, allestiti in piazza Duomo, nonché i mezzi dell’Arma del Nucleo Radiomobile, impiegati per il pronto intervento, quelli dei Carabinieri Forestali e dello Squadrone Eliportato Cacciatori, impiegati per le perlustrazioni nelle aree più remote e impervie.

ENCOMIO SOLENNE DEL COMANDANTE GENERALE CONCESSO AL:

C.S. Arturo CAMPA Ca. Michele FIORENTINO Ca. Giorgia GIBILTERRA Ord. Vincenzo GRAVINO Nadia CATALDO Mario MARIOTTINI Brig. Eduardo BONAFORTUNA Brig. Luca PUGLIESE Sc. Giovanni COTTONE Sc. Cosimo MARINELLI

Con la seguente motivazione:

“conducevano complessa indagine, svolta in sinergia con forze di polizia estere e organismi internazionali, nei confronti di consorterie di ‘ndrangheta operanti nella provincia di reggio calabria, in diversi paesi europei, in sud america e in australia. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 108 persone ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti e di armi da guerra, riciclaggio e altri reati, nonchè con il sequestro di beni per un valore di 25 milioni di euro”.

Territorio nazionale ed estero, giugno 2019 – maggio 2023.

Encomio solenne del comandante generale concesso al:

Valentina grillo Ca. Marco albano Ca. Francesco maida Ca. Danilo marramao Ca. Francesco osso Calogero lazzara Brig. Alessandro ingusci Brig. Giuseppe pellegrino Brig. Luigi ragozzino

Con la seguente motivazione

“conducevano prolungata indagine nei confronti di appartenenti ad agguerrite consorterie di ‘ndrangheta, dediti alla commissione di efferati omicidi, scambio elettorale politico-mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, corruzione e di altri plurimi reati aggravati dal metodo mafioso. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 142 persone, nonchè sequestri di denaro contante”.

Provincia di vibo valentia e territorio nazionale, ottobre 2022 – 7 settembre 2023.

Encomio solenne del comandante interregionale carabinieri “culqualber” concesso al:

Andrea romanelli Magg. Davide carello Brig. Giuseppe scuticchio Sc. Bruno scopacasa

Con la seguente motivazione

“conducevano complessa e articolata indagine nei confronti di due consorterie criminali responsabili di aver introdotto in una struttura penitenziaria sostanze stupefacenti e telefoni cellulari al fine di gestirne lo smercio in favore dei reclusi. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 36 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso esterno in associazione mafiosa”.

Catanzaro e territorio nazionale, novembre 2021 – 14 febbraio 2024.

Encomio semplice del comandante interregionale carabinieri “culqualber” concesso al:

Francesco falcone Ettore pagnano C.s. giuseppe caroleo Paradiso grillone Ca. Carmelo romeo Ord. Antonino scarlato Ca. Lillo giordano Antonio muscarà Brig. Davide giuseppe celia Sc. Q.s. santo foti Fabio malfitano

Con la seguente motivazione

“conducevano un’indagine che consentiva in breve tempo di individuare l’autore dell’efferato omicidio di una giovane studentessa universitaria, dileguatosi dopo aver commesso il crimine. L’operazione si concludeva con la localizzazione e il fermo di indiziato di delitto del responsabile”.

Messina e noto (sr), 31 marzo – 1° aprile 2025.

Encomio semplice del comandante interregionale carabinieri “culqualber” concesso al:

Ca. Maurizio cascio Brig. Claudio taormina Sc. Biagio ignoffo

Con la seguente motivazione

“conducevano complessa indagine nei confronti di una consorteria criminale operante in un quartiere della città di palermo e dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 58 persone e con il sequestro di un ingente quantitativo di droga”.

Palermo e territorio nazionale, marzo 2018 – 2 novembre 2021.

Encomio semplice del comandante interregionale carabinieri “culqualber” concesso al:

C.s. vincenzo piero russo Magg. Giovanni marsella Ca. Mario niffeci Sc. Q.s. mario clemente Sc. Q.s. andrea zignale Nunzio cipolla Antonino russo Sc. Matteo quadarella Sc. Luigi scilletta

Con la seguente motivazione

“conducevano articolata indagine finalizzata alla cattura di un latitante ritenuto responsabile di duplice omicidio. L’operazione si concludeva con la localizzazione e l’arresto del ricercato e il sequestro di una pistola illegalmente detenuta”.

Catania e provincia di enna, 10 ottobre – 23 dicembre 2023.

Encomio semplice del comandante interregionale carabinieri “culqualber” concesso al:

Rosario di baia

Con la seguente motivazione

“libero dal servizio e casualmente in transito in una pubblica via, richiamato dalle richieste di aiuto di una donna, accorreva a prestare soccorso a un bambino di tre anni colto da improvviso malore, rimasto privo di sensi e in arresto respiratorio. Praticando efficaci manovre rianimatorie, ne consentiva la ripresa delle funzioni vitali, scongiurando così gravi conseguenze per il bimbo, provvedendo altresì a trasportarlo presso un centro medico”.

Lattarico (cs), 12 dicembre 2024

Encomio semplice del comandante della legione sicilia concesso al:

Carlo colicchio Roberto castronovo Ord. Denis mistretta Ord. Giuseppe zedda Mirko panico Sc. Giuseppe briguglio

Con la seguente motivazione

“conducevano con prontezza tempestive indagini nei confronti degli autori di tre truffe commesse nello stesso giorno ai danni di persone anziane, convinte dai malviventi a consegnare denaro e valori per risolvere asserite problematiche legali di parenti. L’operazione si concludeva con l’arresto in flagranza dei due responsabili e il recupero di refurtiva per un valore di circa 20mila euro restituita ai proprietari”.