“Annientati, ora MIGA”. Trump, dai bombardamenti al cambio di regime in Iran

StrettoWeb

“Sono stati arrecati danni monumentali a tutti i siti nucleari in Iran, come dimostrano le immagini satellitari. Annientamento è il termine più appropriato!“. Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha commentato il risultato dei raid aerei americani sui siti nucleari dell’Iran. “I danni più gravi si sono verificati molto al di sotto del livello del suolo. Centro del bersaglio!!!“, ha aggiunto Trump che, nella giornata odierna, incontrerà nello Studio Ovale il team per la sicurezza nazionale alle 13 di oggi ora di Washington, le 19 in Italia, per discutere del conflitto in corso con l’Iran. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Posticipata la partenza di Trump per il vertice della Nato, che era in programma per oggi.

“Se l’attuale regime iraniano non è in grado di rendere di nuovo grande l’Iran, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? MIGA!!!“. Così, riprendendo lo slogan Maga (Make America great again), il presidente americano Donald Trump ha aperto alla possibilità di un cambio di regime in Iran.