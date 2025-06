Amici della Caccia: “esami venatori fermi nel Reggino, politica intervenga”

StrettoWeb

È l’ennesimo grido d’allarme quello lanciato oggi dal movimento “Amici della Caccia” di Reggio Calabria, che si unisce al comunicato della Federazione Italiana della Caccia – sezione provinciale Reggio Calabria – nel denunciare il persistente blocco degli esami per l’abilitazione all’attività venatoria. A farne le spese sono centinaia di aspiranti cacciatori, molti dei quali giovani, che da mesi attendono inutilmente la convocazione per sostenere l’esame abilitativo.

Il comunicato della Federcaccia reggina parla chiaro: l’ennesimo impasse burocratico legato alla nomina della Commissione esaminatrice sta compromettendo il diritto di molti cittadini ad accedere legittimamente alla pratica venatoria. La Commissione, infatti, dopo essere stata sciolta a inizio 2022 e ricostituita solo nel 2024, è di nuovo ferma, lasciando nel limbo oltre 200 domande protocollate presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Da ciò che si evince dal comunicato stampa dell’ufficio stampa Federcaccia, dal 2017 al 2019 il territorio ha già vissuto una situazione simile, con oltre 600 domande in attesa. Un rimpallo continuo di responsabilità tra enti locali e Regione che, secondo i cacciatori del Movimento in accordo con il comunicato stampa diramato da Federcaccia Reggio Calabria, sta diventando insostenibile.

“La caccia non è solo una passione – sottolineano dal Movimento – ma anche un presidio ambientale e sociale, un’attività di gestione del territorio che richiede competenze, legalità e preparazione. Ostacolare con queste lentezze l’accesso all’abilitazione significa, di fatto, indebolire l’intero sistema venatorio calabrese, impedire un corretto ricambio generazionale e di conseguenza danneggiare i settori commerciali ed economici correlati all’attività venatoria.”

Gli Amici della Caccia chiedono a gran voce un intervento immediato della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, affinché venga nominata senza ulteriori ritardi una nuova Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative regionali e nazionali.

“La caccia è anche una risposta al proliferare incontrollato di specie dannose come il cinghiale – spiegano – e senza nuovi cacciatori regolarmente abilitati, si mette a rischio l’equilibrio ambientale e agricolo del nostro territorio.”

In un territorio già segnato da difficoltà infrastrutturali e occupazionali, bloccare una pratica regolata e utile come la caccia significa spegnere una delle poche luci ancora accese nel mondo rurale calabrese. Il movimento Amici della Caccia chiede dunque che la politica e la burocrazia facciano finalmente il proprio dovere, liberando risorse e tempi per sbloccare subito l’iter degli esami.