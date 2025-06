L’O.N. Amianto di Reggio Calabria si rafforza: il Dott. Giulio Rodà entra nella squadra, il suo ruolo

StrettoWeb

“L’Osservatorio Nazionale Amianto – Sezione Territoriale di Reggio Calabria continua a crescere, accogliendo nuove forze al fianco delle vittime dell’amianto e dei loro familiari. In un Paese in cui troppo spesso la verità fa fatica ad emergere e il diritto alla salute si scontra con l’indifferenza, ogni nuovo innesto è un passo concreto verso la giustizia. In un clima di rinnovato impegno e consapevolezza, il Coordinamento territoriale dell’ONA RC ha ufficializzato la nomina del Dott. Giulio Rodà come Collaboratore con Delega alle relazioni istituzionali e al supporto fiscale e previdenziale”. E’ quanto si legge in una nota della sezione reggina dell’ONA.

“Commercialista di riconosciuta competenza, il Dott. Rodà porta in seno all’Osservatorio una lunga esperienza nell’assistenza fiscale, tributaria e previdenziale, maturata nel servizio diretto ai cittadini attraverso attività di CAF e patronato. Una risorsa preziosa, soprattutto in un contesto in cui le vittime dell’amianto – e i loro familiari – si trovano spesso sole, smarrite, di fronte a iter burocratici complessi, lentezze amministrative e a una giustizia che, quando arriva, spesso è già troppo tardi. Ma non è solo il profilo professionale a renderlo figura chiave nel percorso di crescita dell’ONA. È la sensibilità umana, la disponibilità incondizionata, la condivisione autentica degli ideali di legalità, trasparenza e prossimità ai più fragili. Il Dott. Rodà ha scelto di offrire il proprio contributo a titolo volontario, mettendo il proprio sapere al servizio di una causa che non conosce tregua: la tutela della salute pubblica, la difesa dei diritti di chi ha pagato con la vita l’esposizione all’amianto, la ricerca di verità e giustizia per chi è stato dimenticato e abbandonato”.

“La nomina del Dott. Rodà si inserisce in una fase di forte fermento per l’ONA di Reggio Calabria. Dopo l’inaugurazione dello Sportello Amianto il 21 marzo 2025, il lavoro dell’Osservatorio ha assunto un ruolo sempre più visibile e incisivo sul territorio. Tante famiglie, troppe, hanno trovato in questa struttura un punto di riferimento concreto, dopo anni di silenzio e abbandono. L’amianto continua a fare vittime, lasciando dietro di sé storie spezzate e dolori profondi: padri, madri, figli e lavoratori colpiti da malattie implacabili come il mesotelioma pleurico, che non perdona e non lascia scampo (un film tragico: stesso copione, vittime diverse. Il regista? L’industria dell’amianto). È in questo contesto che ogni nuovo contributo diventa essenziale, ogni nuova voce rafforza una lotta che non si può fermare”.

“Non possiamo accettare che il dolore rimanga muto, accogliere nella nostra squadra professionisti come il Dott. Rodà significa rafforzare la nostra capacità di rispondere, di agire, di essere al fianco di chi ha bisogno. Questa è una guerra, ma nonostante le difficoltà poste in essere anche da istituzioni ed enti pubblici, non intendiamo arretrare di un solo passo”.