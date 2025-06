L’Ambasciatore di Slovenia in visita in Sicilia per rafforzare i rapporti economici e istituzionali

StrettoWeb

L’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaž Longar, sarà in Sicilia dal 3 al 5 giugno in visita ufficiale per una serie di incontri istituzionali che hanno l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra la Slovenia e la Sicilia. Longar incontrerà i vertici della politica e delle categorie produttive. Mercoledì 4 giugno, nella sede di Confcommercio Palermo è previsto anche l’incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo alla presenza di imprenditori e presidenti di categorie produttive.