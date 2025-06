Gli alunni della scuola “Giovanni XXIII” di Villa premiati al concorso nazionale “Abbattiamo le barriere”

StrettoWeb

Un importante riconoscimento a livello nazionale è stato assegnato alla classe 1ª E della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, grazie all’elaborato “Nel silenzio di un gesto”, cortometraggio presentato nell’ambito del concorso “Abbattiamo le barriere”, promosso da AIAS in collaborazione con Educazione Digitale. Il concorso, dedicato ai temi del bullismo e della disabilità, ha coinvolto scuole di tutta Italia, premiando i lavori più significativi dal punto di vista artistico, tecnico e soprattutto valoriale. Tra le classi vincitrici figura proprio la 1ª E dell’IC Giovanni XXIII, che si è distinta per la capacità di trattare con grande sensibilità e consapevolezza un tema attuale e complesso. L’elaborato ha saputo dare voce a chi spesso non viene ascoltato, veicolando un forte messaggio di speranza e inclusione attraverso immagini e parole.

La classe, guidata dalla docente responsabile del progetto prof.ssa Giovanna Vizzari, è stata ufficialmente invitata all’evento di premiazione che si terrà al Giffoni Film Festival 2025, nel mese di luglio. Un’occasione prestigiosa che vedrà protagonisti studenti provenienti da tutta Italia, accomunati dall’impegno civico e dal desiderio di costruire una società più equa e solidale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Luisa Antonella Ottanà, da sempre attenta a promuovere e sostenere iniziative che coniughino l’educazione civica con l’espressione creativa e la crescita personale degli studenti. Un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica e che rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa diventare luogo di consapevolezza, responsabilità e cambiamento.