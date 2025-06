Alunni dell’IC “Radice Alighieri” protagonisti nel Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Carla Boero”

StrettoWeb

Si conclude con un altro importante riconoscimento l’anno scolastico dell’IC “Radice Alighieri” di Catona. Due alunni della classe 5A della Scuola Primaria di Catona centro, Chloe Marcianò e Giovanni Barillà, sono stati premiati per le loro poesie alla XV edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa ” Carla Boero”, un evento culturale di rilievo nel panorama letterario italiano, che celebra la scrittura come strumento di crescita personale e collettiva.

I testi delle poesie dei due allievi catonesi, “La libertà” e “Cielo è” hanno saputo emozionare e colpire la giuria per originalità, profondità e maturità espressiva. Le loro opere, frutto di riflessione personale e passione per la parola scritta, hanno conquistato un posto tra i lavori più apprezzati di questa edizione. Il concorso, organizzato dall’ Associazione Letteraria “Carla Boero” di Chivasso, è dedicato alla memoria di Carla Boero, agronoma e attivista chivassese impegnata in battaglie sociali e ambientali. La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di grande emozione per studenti, insegnanti e genitori, che hanno potuto seguire in diretta l’annuncio dei vincitori e ascoltare la lettura delle poesie premiate.

La Dirigente scolastica, Simona Sapone, nel fare i complimenti a Chloe Marcianò e Giovanni Barillà, ha sottolineato come entrambi, attraverso le loro poesie, abbiano dimostrato talento, impegno e amore per la scrittura.