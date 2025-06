Incredibile ad Agrigento, scoppia la condotta idrica: l’asfalto si solleva e la città si allaga, strade di colore giallo | FOTO

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto ad Agrigento, nel pieno centro della città siciliana. A causa di un guasto alla condotta idrica, ovvero la rottura di un tubo la stessa è praticamente scoppiata, provocando caos e disagi in strada. L’asfalto si è infatti sollevato e ha praticamente allagato il centro cittadino, nella zona della Posta e della Questura, con acqua mista a fango, provocando così uno strano colore giallo. Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, hanno chiuso le strade per evitare altri danni e in attesa delle verifiche, mentre gli operai sono al lavoro per risolvere il problema.

Ovviamente, sui social e non solo, non mancano le critiche dei cittadini nei confronti del sindaco Micciché. Una cattiva figura, quella relativa a questo guasto, per una città che quest’anno è capitale della cultura.