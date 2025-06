Affari Tuoi, Natalia da Palmi rischia e vince… ma che peccato nel finale!

StrettoWeb

Natalia Saffioti da Palmi (Reggio Calabria), wedding planner e cantante, fidanzata con Marcello, accompagnata dalla sorella Aurora. La specialità tipica della serata, legata alla Calabria, è un piatto di “pipi e patate” portato dal simpatico Thanat che saluta con “scacciamu u scantu” (scacciamo la paura).

Partita in salita per la concorrente reggina che nei primi tiri perde 200.000 e 300.000, ma anche 75.000 e 15.000 euro. A completare la cinquina iniziale, decisamente sfortunata, il simpatico Gennarino, il cagnolino mascotte della trasmissione. Natalia prova a esorcizzare la sfortuna dedicando “Giudizi universali” di Samuele Bersani al Dottore. Dopo aver pescato lo 0, la ragazza calabrese becca anche i 100.000 perdendo il podio più prezioso e giocando ‘solo’ per difendere i 50.000 euro.

Con 4 pacchi rimanenti, di cui un solo blu, e dopo aver rifiutato un cambio e due proposte da 10.000 euro, Natalia accetta il cambio sostituendo il suo 4 con il 15 dell’Emilia Romagna, il numero sognato da una cara amica, la sua ‘socia’. La concorrente calabrese apre subito il suo vecchio pacco nei quali erano contenuti 30.000 euro. Rimangono 50, 5000 e 50.000 euro.

Il Dottore si gioca a carte l’ultimo tiro prima di arrivare allo split finale: la concorrente pesca un’offerta e le vengono proposti ancora 10.000 euro. Altro rifiuto. La vicina Sicilia arriva in aiuto della Calabria togliendo il pacco da 50€ e, come viene detto in questo caso nel gioco, sono “soldi sicuri”: due pacchi rossi, 5000 e 50.000. Il Dottore propone 20.000: la concorrente di Palmi rifiuta dopo averci pensato parecchio. Un peccato perchè nel suo pacco erano contenuti solo 5.000 euro.