Aeroporti, i numeri dei passeggeri aggiornati a Maggio: Reggio Calabria continua a volare con percentuali pazzesche. Bene anche Lamezia e Crotone | DATI

Arrivano puntuali come ogni mese i dati ufficiali di Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, che ha appena pubblicato il numero dei passeggeri transitati 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Maggio 2025, con tutti gli aggiornamenti dei parziali progressivi annui. Dati molto importanti per gli scali calabresi e siciliani, con Reggio Calabria che continua a battere record su record nonostante a Maggio 2024 fosse già pienamente operativo Ryanair all’Aeroporto dello Stretto. E’ il primo confronto a parità di vettori, e i dati sono davvero straordinari in un contesto regionale in cui crescono notevolmente anche Lamezia Terme e Crotone.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Maggio 2025

Catania 1.187.662 ( +0,2% )

Palermo 895.852 ( +1,2% )

( ) Lamezia Terme 282.451 ( +19,2% )

( ) Trapani 113.853 ( -2,8% )

( ) Reggio Calabria 90.135 ( +57,3% )

( ) Crotone 36.493 ( +46,9% )

( ) Lampedusa 17.023 ( +15,9% )

( ) Comiso 6.659 ( -69,8% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel 2025 (primi 5 mesi dell’anno)

Catania 4.572.324 ( +1,6% )

( ) Palermo 3.274.195 ( +4,9% )

( ) Lamezia Terme 1.052.591 ( +15,7% )

( ) Reggio Calabria 386.343 ( +134,6% )

( ) Trapani 332.745 ( +1,9% )

( ) Crotone 120.381 ( +42,9% )

( ) Lampedusa 53.908 ( +2,3% )

( ) Comiso 33.674 ( -51,9% )

Il dato di Reggio Calabria è davvero notevole e conferma la proiezione di un milione di passeggeri annui per questo 2025, mentre a livello nazionale si registra il sorpasso di Napoli su Catania al quarto posto tra gli scali con più passeggeri in Italia, seppur di un soffio.

La top-15 degli Aeroporti d’Italia con più passeggeri nei primi 5 mesi del 2005

Roma Fiumicino 19.387.970 ( +7,4% ) Milano Malpensa 11.787.108 ( +11,9% ) Bergamo 6.581.031 ( -3,4% ) Napoli 4.616.072 ( +2,4% ) Catania 4.572.324 ( +1,6% ) Venezia 4.384.879 ( +3,9% ) Milano Linate 4.321.489 ( +3,2% ) Bologna 4.232.413 ( +6,5% ) Palermo 3.274.195 ( +4,9% ) Bari 2.820.435 ( +14,4% ) Pisa 2.098.155 ( +11,4% ) Torino 2.059.500 ( +8,5% ) Cagliari 1.734.881 ( +3,1% ) Roma Ciampino 1.646.164 ( +3,6% ) Firenze 1.416.611 ( +9,2% )