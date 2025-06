Addio alla Lazio, ma Baroni resta in Serie A: l’ex Reggina verso una grande piazza

StrettoWeb

Marco Baroni non è più l’allenatore della Lazio. Il tecnico ex Reggina ha detto addio al club capitolino dopo una stagione piuttosto strana, la prima sulla panchina di una grande piazza per l’apprezzato tecnico che aveva fatto molto bene a Lecce. Un percorso di buon livello tanto in campionato quanto in Europa League, almeno nella prima metà di stagione, poi naufragato nel finale con l’uscita dall’Europa e il 7° posto in Serie A che lascia i biancocelesti senza competizioni europee nella prossima stagione.

Torino, addio Vanoli: Baroni a un passo

Baroni non resterà a lungo senza panchina. Si attende, infatti, solo l’ufficialità per il suo arrivo sulla panchina del Torino. Il blasonato club piemontese, alla continua e ambiziosa ricerca di un piazzamento europeo, ha detto addio, in queste ore, a Paolo Vanoli.

“Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli – si legge sul sito del club – non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro“.