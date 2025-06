ACR Messina, un advisor di fama internazionale incontra il Sindaco Basile: l’annuncio

StrettoWeb

“La Società Cooperativa Calcio Messina è attivamente impegnata, in questa fase, nel favorire un dialogo costruttivo tra soggetti potenzialmente interessati a sostenere il progetto sportivo del brand Messina Calcio e le istituzioni del territorio. Proprio per questo, nella giornata di mercoledì 11 giugno, è stato organizzato un incontro ufficiale tra un advisor di fama internazionale e il Sindaco di Messina, Federico Basile“. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della Società Cooperativa Calcio Messina, nata da poco e costituita la settimana scorsa.

“L’obiettivo condiviso – si legge ancora – è quello di individuare soluzioni che possano garantire solidità, continuità e un futuro sostenibile per la squadra della nostra città, nel rispetto dei valori che la legano al territorio e ai suoi tifosi. Ogni passo viene compiuto con responsabilità, trasparenza e spirito di servizio verso una comunità che merita chiarezza e rispetto. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena vi saranno sviluppi significativi”.

Com’è noto, domani si terrà l’udienza che potrebbe sancire il fallimento dell’ACR Messina. Il giorno dopo, dunque, previsto questo incontro, come annunciato. Le strade per il futuro del club sono le solite: acquisto di un nuovo titolo sportivo per ripartire in Serie D o ripartenza dal basso.