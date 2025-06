Giallo in azzurro, Acerbi non risponde alla convocazione di Spalletti: cosa è successo

StrettoWeb

Neanche il tempo di mettere bene a fuoco quanto accaduto nella finale di Champions League di ieri che il calcio italiano, proiettato verso gli impegni della Nazionale, si ritrova subito ad avere a che fare con un vero e proprio giallo. Fra i convocati di Spalletti per gli impegni con Norvegia e Moldavia, uno non ha risposto. Parliamo dell’ex Reggina Francesco Acerbi, protagonista ieri nella disfatta dell’Inter in finale di Champions League contro il PSG.

“Acerbi non ha risposto alla convocazione. Questione fisica? No. Ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Prendiamo atto e si va avanti“. È quanto dichiarato da Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano su quanto accaduto. “Me l’ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono – ha raccontato il CT -. Ci sono calciatori che sono meritevoli quanto lui di avere la nostra considerazione e attenzione. Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io l’ho convocato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere in questo periodo“.

Spalletti ha poi commentato il percorso dell’Inter in stagione: “l’Inter dal mio punto di vista ha fatto un campionato straordinario, ha lottato fino all’ultima partita per lo scudetto, è arrivata in fondo a tutte le competizioni, poi ha dovuto soccombere con squadre fortissime come Milan, Napoli e Paris Saint Germain. Ha fatto degli extra difficili da portare avanti. Poi è chiaro che ci si rimane male. Ieri è stata al di sotto delle sue reali forze. Gli interisti in Nazionale? Faremo leva sui giocatori nel rimettere apposto molte cose con la prossima partita“.