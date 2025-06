Acerbi a muso duro con un tifoso del PSG: “sono matto, ti sfondo” | VIDEO

StrettoWeb

Francesco Acerbi è uno fra i calciatori più chiacchierati del momento. Suo malgrado, non per questioni inerenti al rettangolo verde. La rissa verbale con Inigo Martinez, in semifinale, il battibecco con Spalletti e il rifiuto della convocazione in Nazionale. Ora il confronto a muso duro con un tifoso del PSG. Negli USA con l’Inter per il Mondiale per Club, il difensore dell’Inter è stato avvicinato da un tifoso del club francese che gli ha urlato “Acerbi-Barcola“.

L’ex calciatore della Reggina, con l’aiuto di un traduttore, ha detto al tifoso: “io sono serio. Preso per il culo no, non mi piace. Io esco da lì, ‘Acerbi-Barcola’ no. Io sono matto, io ti sfondo di botte“.