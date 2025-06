Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: eletti i docenti del nuovo Senato Accademico

StrettoWeb

Si sono concluse in modalità telematica, le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti docenti all’interno del Senato Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, per il triennio 2025-2028. La partecipazione è stata altissima: il 96,36% degli aventi diritto ha votato (51 su 53), confermando l’interesse e il senso di responsabilità della comunità accademica.

I docenti eletti al Senato sono i professori: Angela Ciancia, Luigi Citarrella, Pietro Colloca, Domenica Galluso, Remo Malice, Vincenzo Molinari, Giovanni Raja e Francesco Sgrò.

Il Direttore Pietro Sacchetti ha espresso soddisfazione per l’andamento del processo elettorale, sottolineando “la qualità del contributo offerto dalla comunità docente“. “L’impegno personale a servizio dell’istituzione, unito alla collaborazione tra tutte le componenti, è la chiave del nostro successo – afferma il direttore Sacchetti -. Questo nuovo triennio sarà l’occasione per rafforzare i risultati raggiunti e spingerci oltre, in ambito didattico, artistico, scientifico e internazionale. In un’Accademia come la nostra non ci sono avversari, ma persone sempre pronte al dialogo e alla condivisione: qui non si gioca a vincere da soli, ma a costruire qualcosa di significativo, insieme”. Il nuovo Senato entrerà in carica secondo le scadenze previste dallo Statuto e dai regolamenti interni.