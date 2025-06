A Varapodio la Giornata Mondiale del Donatore di sangue

StrettoWeb

Varapodio si prepara ad accogliere la “Giornata Mondiale del Donatore di sangue”, evento che si svolgerà il 14 giugno, a partire dalle ore 18:00, in Piazza San Nicola. Questa speciale iniziativa, organizzata dall’associazione AVIS di Varapodio, si propone di celebrare e promuovere l’importanza della donazione di sangue con una serie di attività informative. Alle ore 19:00, si terrà un convegno dal titolo “Come sarebbe il mondo se non esistessero i donatori di sangue”, in cui professionisti del settore interverranno per discutere dell’impatto fondamentale dei donatori nella società.

Le testimonianze di donatori e volontari renderanno il dibattito certamente significativo, offrendo spunti di riflessione per quanti vorranno partecipare. Sarà un’occasione per incontrarsi e porre l’accento sull’importanza del dono e sulla necessità di mantenere uno stile di vita sano e attivo. Con l’occasione, si celebrerà anche il ventesimo anniversario della sede comunale AVIS di Varapodio, premiando i donatori e coloro che hanno contribuito in modo significativo alla nascita e alla crescita della sezione Avis comunale. Un momento di riconoscimento e gratitudine.

La serata proseguirà con una cena aperta a tutti, che si terrà presso il Carlo’s Ristobar. Per partecipare, è richiesto un contributo simbolico di 2€, da versare in fase di prenotazione, per ottimizzare l’organizzazione dell’evento. Durante la cena, la band “Musa Trio Live” allieterà gli ospiti con della musica dal vivo. Il Direttivo AVIS desidera sottolineare che l’evento è aperto a tutta la comunità.

Considerato lo scopo solidale dell’iniziativa ci si augura una grande partecipazione anche perché Varapodio è stata scelta come sede provinciale per celebrare questo evento. Un sentito ringraziamento da parte dell’Avis comunale va allo stesso Comune di Varapodio per il patrocinio e il supporto offerto.