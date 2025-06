A Palermo la 1ª edizione dei Digital Design Days

StrettoWeb

Palermo si prepara a diventare il cuore pulsante del design digitale. Il 27 e 28 giugno 2025, i Cantieri Culturali alla Zisa ospiteranno la prima edizione siciliana dei Digital Design Days, l’evento internazionale che da dieci anni catalizza la scena creativa globale. Due giornate straordinarie, cariche di ispirazione, innovazione, formazione e connessioni umane, per un’esperienza che segnerà una nuova tappa nella storia del design digitale in Italia. L’appuntamento, organizzato da DDD in collaborazione con Studio 151 quale partner locale, porterà a Palermo speaker di calibro mondiale e talenti emergenti che stanno ridisegnando il futuro del settore. Tra i protagonisti già confermati: David Carson, leggenda del graphic design, Ash Thorp, genio del motion e 3D, Dust Leblanc di Locomotive, Ferdi Alici di Ouchhh, Betty Zhiqin Lu del collettivo Field, Dot Lung madre del “Social Dragon”, Guido Callegari di Runway e tanti altri. Al loro fianco, le eccellenze italiane di AQuest, Basilico, Ditroit, Monogrid, ET Studio, StudioGusto e tante altre agenzie di livello internazionale.

I Digital Design Days non sono un semplice evento: sono un punto d’incontro per chi vuole esplorare le nuove frontiere del design digitale e vivere in prima persona la trasformazione del nostro rapporto con il mondo, tra intelligenza artificiale, sostenibilità, tecnologie immersive, marketing esperienziale e storytelling multisensoriale. La scelta di Palermo segna un passo importante verso la democratizzazione dell’accesso alla cultura e alla formazione creativa. “Crediamo che la Sicilia possa diventare il centro di gravità del Mediterraneo – dichiarano Davide Mari e Francesco Cimò di Studio 151 – e che eventi di questa portata servano a mostrarlo al mondo”. DDDx Palermo, evento sostenuto dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, è stato già presentato a Catania e Messina.

Il 2025 segna peraltro un doppio traguardo: mentre a Milano si festeggia la 10ª edizione dal 9 all’11 ottobre, Palermo inaugura la sua prima edizione con il format speciale DDDx, pensato per portare la magia dei DDD anche nel Sud Italia. “Il format DDDx è un evento itinerante creato nell’ambito della missione di DDD, organizzato per offrire a comunità locali, organizzazioni e professionisti le stesse opportunità di ispirazione, formazione e networking dell’evento principale di Milano. – spiega Filippo Spiezia, ideatore dei DDD – Abbiamo scelto di farlo per soddisfare le esigenze della comunità del Centro-Sud Italia. Non abbiamo scelto la città di Palermo a caso: la Sicilia è una delle regioni più belle d’Italia e, anche per i nostri relatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo, può essere l’occasione per esplorare i colori, i sapori e i profumi di una terra meravigliosa”.

I protagonisti

David Carson. Designer e direttore artistico americano di fama mondiale, noto per il suo approccio innovativo e anticonformista alla grafica editoriale. Nato nel 1954, Carson ha rivoluzionato il mondo della comunicazione visiva negli anni ’90, grazie alla sua estetica sperimentale e al suo stile tipografico distintivo. Il suo lavoro per la rivista Ray Gun ha ridefinito i canoni del design contemporaneo, rompendo le regole tradizionali e aprendo nuove strade all’espressione creativa. Autore di numerosi libri e vincitore di prestigiosi premi internazionali, Carson continua a influenzare generazioni di designer in tutto il mondo.

Ash Thorp. Designer e regista visionario, Ash Thorp è noto per la sua capacità di unire arte, tecnologia e narrazione visiva in progetti che spaziano dal cinema alla grafica digitale. Il suo lavoro, caratterizzato da un’estetica avanguardista e un uso magistrale degli effetti visivi, ha ridefinito l’immaginario contemporaneo, ispirando creativi e professionisti in tutto il mondo.

Dust Leblanc. Designer e storyteller digitale, Dust Leblanc si distingue per un approccio innovativo e multidisciplinare alla creazione visiva. Il suo stile inconfondibile, che fonde elementi di design sperimentale e motion graphics, ha conquistato l’attenzione del settore e aperto nuove possibilità di racconto visivo. La sua agenzia Locomotive è agenzia globale dell’anno da 7 anni consecutivi.

Ferdi Alici. Artista e creativo turco, è il fondatore dello studio Ouchhh e uno dei principali protagonisti della digital art e dell’arte generativa. Con progetti che esplorano l’interazione tra arte, scienza e tecnologia, ha trasformato il panorama delle installazioni immersive e delle esperienze visive su scala globale.

Betty Zhiqin Lu. Designer e art director, porta avanti un’estetica sofisticata e sperimentale che fonde influenze orientali e occidentali. Il suo lavoro, caratterizzato da una forte attenzione ai dettagli e all’innovazione visiva, le ha valso numerosi riconoscimenti internazionali e la leadership in progetti di comunicazione d’avanguardia.

Dot Lung. Conosciuta come “The Mother of Social Dragons”, Dot Lung è una social media strategist e brand consultant di fama internazionale. Il suo approccio audace e la capacità di creare connessioni autentiche e coinvolgenti l’hanno resa una figura di riferimento nella comunicazione digitale e nell’arte del networking.

Guido Callegari. Designer e creative director italiano, Guido Callegari ha lasciato un’impronta distintiva nel mondo del design grazie al suo stile elegante e concettuale. Con una carriera che abbraccia diverse discipline visive, il suo lavoro si distingue per un equilibrio raffinato tra estetica, innovazione e narrazione visiva.

I Partners

Tra i partner che sostengono le giornate ci sono diverse aziende e organizzazioni internazionali, tra cui PwC Italia in qualità di Innovation partner, di cui si potrà seguire un talk con Luca Passoni, Director del Team Innovation – “Il design è un elemento strategico per accompagnare il cambiamento: apre la strada a nuove soluzioni e ne amplifica l’impatto. Allo stesso tempo, le tecnologie emergenti offrono al design strumenti inediti, ampliandone funzionalità e applicazioni. La chiave del successo è riuscire a integrare questi due approcci. Per farlo, è necessario superare barriere culturali e cognitive e saper orchestrare metodi e modelli operativi differenti. Diventa quindi essenziale investire sulla formazione, sulle competenze e sulla cultura della trasformazione. Costruire ecosistemi eterogenei e collaborativi può accelerare lo sviluppo di risposte efficaci alle sfide del presente. È questo lo spirito con cui invitiamo tutti a unirsi alla nostra community e contribuire, insieme, a progettare il futuro” – dichiara Luca Passoni di PwC Italia. Ma ci sono anche tante aziende del territorio che hanno risposto alla chiamata ed hanno scommesso sulla prima edizione del DDDx Palermo: Magic Motorsport – “Siamo felici ed orgogliosi di prendere parte a DDDx e di farlo a Palermo, dove anche noi investiamo ormai da anni, non solo in termini economici ma soprattutto in risorse e talenti – dice Giuseppe Gaglio COO di Magicmotorsport e AD di Dverso – le due nostre società sposano in pieno la mission di DDDx condividendone i valori dell’innovazione, dell’ambizione e del coraggio, convinti che ogni sfida può trasformarsi in nuove opportunità”.

La Business Lounge, spazio dedicato a speaker e partner, offrirà una selezione gastronomica ispirata alla tradizione siciliana, curata da Spinnato, storica eccellenza dell’isola che da oltre 160 anni unisce passione e artigianalità per portare in tavola prodotti genuini e dal sapore autentico: “Continuiamo ogni giorno a raccontare il gusto del pane fatto con amore e cura”, raccontano da Spinnato.

Anche Porsche Palermo sarà presente con l’ultimo modello della iconica Carrera 911, affiancato da un esemplare storico della stessa linea, già premiato in diverse edizioni della Targa Florio.

Per l’occasione, una terza vettura della prestigiosa casa automobilistica tedesca sarà messa a disposizione degli speaker che verranno accompagnati ai Cantieri Culturali alla Zisa, per vivere al meglio l’esperienza di una Palermo dinamica e ispiratrice. Le aziende e i media interessati a diventare partner possono scrivere a palermo@ddd.it.

Informazioni sui Digital Design Days

Il progetto dei Digital Design Days nasce nel 2016 da un’idea del designer pluripremiato Filippo Spiezia e si incentra sul mondo del design digitale e le tecnologie più innovative. Definito da Google, come uno fra i 3 eventi più autorevoli e attesi a livello globale, ha riscontrato un notevole successo nelle edizioni precedenti a Milano e Ginevra attirando un totale di oltre 15.000 partecipanti da 126 paesi e oltre 300.000 spettatori in streaming online. www.ddd.live .