“30 miliardi per nucleare civile”, la proposta USA per portare l’Iran a negoziare

Nel giro di una settimana si è passati dal bombardamento sui siti nucleari, al cessate il fuoco, adesso, addirittura, alla possibilità di sostenere il nucleare civile. È il rapido evolversi della situazione Israele-USA-Iran in corso in Medio Oriente. L’amministrazione Trump avrebbe discusso la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere fino a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare civile, utile alla produzione di energia e non di armamenti, allentare le sanzioni e liberare miliardi di dollari in fondi iraniani limitati.

La volontà sarebbe quella di riportare Teheran al tavolo dei negoziati, hanno detto quattro fonti che hanno familiarità con la questione alla CNN. I principali attori degli Stati Uniti e del Medio Oriente hanno parlato con gli iraniani dietro le quinte, anche in mezzo alla raffica di attacchi militari in Iran e Israele nelle ultime due settimane e dopo il cessate il fuoco, hanno detto le fonti.