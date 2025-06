Il 3 luglio l’inaugurazione dei murales “Mosorrofa Borgo della Musica”

StrettoWeb

La parrocchia San Demetrio Mosorrofa comunica che giovedì 3 luglio c.a. nella piazza Largo Leotta a Mosorrofa (RC) ci sarà l’inaugurazione dei primi murales realizzati nell’ambito del Progetto “Mosorrofa Borgo della Musica” vincitore del bando nazionale di Progettazione Sociale “Idee in movimento” promosso dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) con la collaborazione di Caritas Italiana, Progetto Policoro e Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro. Guiderà i lavori Pasquale Andidero, Tutor del Progetto. Si inizierà con il taglio del nastro e la benedizione dei locali officiata dal parroco sac. Domenico Labella.

I murales sono stati realizzati in due pareti esterne della Sala parrocchiale A. Caridi da alunni del Liceo Artistico M.Preti A. Frangipane e alcuni giovanissimi del paese guidati dall’insegnante Turiano Maria Pia. “Abbiamo voluto iniziare il nostro percorso di abbellimento del paese da questa Sala parrocchiale intitolata al can. Caridi perché è parte integrante della storia di Mosorrofa. Qui è sorta la prima Chiesa dedicata a San Demetrio quando tutto il paese si racchiudeva tra Strapunti e Mule.

Divenuta poi Chiesa patronale è tornata ad essere la Chiesa principale dopo il terremoto del 1908 che ha distrutto la nuova Chiesa di San Demetrio in attesa della sua ricostruzione. Divenuta poi

asilo d’infanzia parrocchiale, qui sono cresciuti tutti i nostri bambini. Qui è nata l’Azione Cattolica sotto il titolo di Circolo Giovanile Sant’Antonio, e qui è la sede della banda musicale da più di cent’anni, e da qui hanno mosso i primi passi molti musicisti mosorrofani che hanno dato lustro a quest’arte” (Andidero).

Partner di questo Progetto associazioni, movimenti, gruppi e scuole: Azione Cattolica Mosorrofa, Comitato di Quartiere Mosorrofa, Vivarium, Attivamente, Radio Mediterranea, Filarmonica San Demetrio, Orchestra Giovanile dello Stretto, Istituto comprensivo Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto e il Liceo Artistico M. Preti-A. Frangipane.

Saranno presenti all’inaugurazione l’avv. Lucia Zavettieri Dirigente del Liceo Artistico M. Preti – A. Frangipane e il Presidente del Conservatorio dr Eduardo Lamberti Castronovo. Allieteranno l’evento le note della Filarmonica San Demetrio diretta dal maestro Antonino Schiavone, già Banda musicale di Mosorrofa diretta dal Maestro Leotta per circa 40 anni. Campeggeranno sulla facciata principale i ritratti stilizzati del can. Antonino Caridi e del maestro Vincenzo Leotta.

La cerimonia comprenderà anche la consegna degli attestati agli alunni per l’opera prestata e dei riconoscimenti a chi ha contribuito alla realizzazione dei murales col proprio lavoro. L’inaugurazione proseguirà il giorno successivo, 4 luglio alle ore 19.00, sempre al Largo Leotta con una messa dedicata al can. Caridi e al maestro Leotta, con una particolare e significativa coincidenza: il 4 luglio del 1909 veniva ordinato sacerdote, a Roma, il can. Caridi.