Rende, oltre 120 bimbi alla festa conclusiva dei corsi della Bim Bum Basket

Festa conclusiva del basket in casa Bim Bum. Più di 120 bambini presenti per la fine dei corsi di basket della società rendese. Agli ordini degli istruttori Sara Ambrosio, Vincenzo De Marco, Max Arigliano e Alessia Carbone tutti i bambini della Bim Bum si sono salutati ed hanno festeggiato la fine dei corsi. Dopo qualche breve dimostrazione in percorsi-gioco per i pulcini e scoiattoli e dopo le gare 4c4 e 5c5 per le categorie aquilotti, esordienti, u13 femminile, u13 e u 14 maschile si è proseguito con la premiazione di tutti gli atleti. Al termine buffet e torta per tutti. Ma anche sorrisi, abbracci ed un arrivederci a presto.

“La famiglia Bim Bum saluta tutti gli atleti e da appuntamento per i corsi ad inizio settembre”, si legge in una nota del team biancorosso. Ma le attività non terminano qui: da lunedì infatti avrà inizio il campus estivo mattutino, dalle 8.30 alle 13.30, ed il basket camp di perfezionamento tecnico dalle 17.00 alle 19.00. Queste attività avranno svolgimento da lunedì 9 a venerdì 27 giugno. “Vi aspettiamo!”, l’invito agli appassionati, ai curiosi, agli sportivi, agli amanti del basket. Lo sport, in quest’ottica, è un regalo alla vita.