100 e lode al corso serale per adulti del “Righi-Boccioni/Fermi” di Reggio Calabria

Presso il polo tecnico “Righi-Boccioni/Fermi” di Reggio Calabria, corso serale per adulti, indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, lo studente Welisarage Ashen Tharinda Fernando ha raggiunto il 100 e lode. “I migliori auguri a Ashen Tharinda che si è diplomato con 100 e lode. Ha frequentato il corso serale, presso il polo tecnico “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente Prof.ssa Anna Maria Cama. Lo studente iscritto al corso serale per adulti ha frequentato nell’ a.s. 2024-25 la classe V H, indirizzo professionale per i servizi in agricoltura e lo sviluppo rurale.

La classe, coordinata dal prof. Modafferi Luigi, insieme a tutti i docenti del consiglio di classe, hanno saputo far emergere le eccellenti qualità intellettuali e umane dello studente, lo stesso ha saputo coniugare l’impegno dello studio con quello sociale, dimostrando uno spiccato spirito di collaborazione e di dedizione. È stato sempre attento e scrupoloso verso il suo percorso d’apprendimento scolastico e rispettoso verso i docenti, i compagni di classe e l’intero ambiente scolastico, prono alla collaborazione e alla crescita interpersonale. A lui auguriamo un avvenire costellato di nuovi traguardi e innumerevoli successi”, si legge nella nota a firma dei professori della VH.