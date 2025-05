Zone Rurali in Calabria: Nesci: “bene il bando varato dalla Regione”

StrettoWeb

“In qualità di relatore per il Parlamento Europeo sul rafforzamento delle zone rurali, esprimo la mia soddisfazione per il bando da 40 milioni di euro varato dalla Regione Calabria per affrontare il problema dello spopolamento nelle aree interne. È fondamentale mantenere il passo intrapreso in Europa, dove le nostre comunità rurali sono al centro dell’agenda politica”. E’ quanto afferma Denis Nesci, relatore per il Parlamento Europeo sul rafforzamento delle zone rurali attraverso la politica di coesione. “La mia relazione evidenzia come il PIL pro capite nelle zone rurali calabresi sia ben al di sotto della media europea, una condizione ulteriormente aggravata dall’invecchiamento demografico. È giunto il momento di colmare queste disparità attraverso azioni politiche mirate, che affrontino il divario con le aree urbane”, rimarca Nesci.

“Uno strumento fondamentale a nostra disposizione è la politica di coesione, che deve essere utilizzata per ridurre le disuguaglianze e costruire un futuro più equo e sostenibile. Un obiettivo centrale della mia relazione è garantire a giovani e donne il diritto di restare e costruire il proprio futuro nei territori in cui sono nati o in cui desiderano vivere. Troppo spesso, i giovani sono costretti a lasciare le aree rurali in cerca di opportunità all’estero. Dobbiamo invertire questa tendenza, creando le condizioni necessarie per offrire lavoro, servizi e prospettive concrete nei luoghi più svantaggiati”, rimarca Nesci.

“Sosteniamo insieme il futuro delle nostre zone rurali, promuovendo politiche che valorizzino le potenzialità locali e garantiscano un benessere duraturo per le generazioni a venire. È essenziale garantire in queste aree servizi fondamentali quali sanità, formazione e infrastrutture, sia digitali che fisiche. L’invito che rivolgo è di non basare le scelte politiche su calcoli numerici relativi al numero di abitanti. Investire e non sottrarre è una condizione necessaria e indispensabile per dare a queste aree l’opportunità di svilupparsi, attrarre nuove persone e far rimanere chi ci vive”, conclude Nesci.