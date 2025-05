Zelensky: “pronto a trilaterale con Trump e Putin”. Poi invoca sanzioni

StrettoWeb

Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin per far avanzare i colloqui di pace sulla guerra in Ucraina, pur esortando Washington al tempo stesso a imporre nuove sanzioni contro Mosca. “Siamo pronti per il formato Trump-Putin-io“, ha dichiarato martedì Zelensky in una conferenza stampa sotto embargo fino a mercoledì mattina. “Se Putin non è a suo agio con un incontro bilaterale, o se tutti vogliono un incontro trilaterale, non mi preoccupa. Sono pronto per qualsiasi formato“, ha aggiunto.

“Ci aspettiamo sanzioni dagli Stati Uniti“, in particolare contro il “settore energetico e il sistema bancario” russo, poiché Mosca non ha ancora accettato la proposta di cessate il fuoco, ha poi sottolineato Zelensky.