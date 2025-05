Zelensky: “incontro in Turchia può contribuire alla fine guerra”. Probabile la presenza di Trump

“Ho parlato con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erodgan, per discutere i dettagli chiave dell’incontro in Turchia, che potrebbero contribuire a porre fine alla guerra. Sono grato per il suo sostegno e la sua disponibilità a facilitare la diplomazia al massimo livello. Condividiamo una visione comune sulla necessità di un cessate il fuoco. È inoltre essenziale che i nostri partner garantiscano il monitoraggio del cessate il fuoco”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Siamo pronti a colloqui diretti con Putin. È fondamentale che in Europa continuiamo a lavorare insieme per garantire garanzie di sicurezza a lungo termine”, ha aggiunto. “Rimarremo in costante contatto con gli Stati Uniti. Il Presidente Erdogan e io abbiamo concordato di proseguire i nostri sforzi congiunti per garantire la pace”, ha concluso Zelensky.

Erdogan: “faremo ogni sforzo con l’amico Trump”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito questa sera di condividere con il collega americano Donald Trump, definito “caro amico”, la determinazione ad agire per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina e invita a non sprecare l’apertura al dialogo che le parti hanno manifestato negli ultimi giorni. “Ieri ho avuto un ampio colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron e con il presidente russo Vladimir Putin. Poco fa ho sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con il mio caro amico Trump sosteniamo ogni sforzo per risolvere con la diplomazia i conflitti. Avevamo cercato senza successo una soluzione nel 2022. In questa nuova fase c’è un’intesa per dei colloqui che riguarda Russia, Ucraina, Usa ed Europa. Vogliamo fare la nostra parte e ho già detto che la Turchia è pronta ad ospitare i negoziati. Si è aperta una nuova finestra, spero che questa volta non vada sprecata”, ha dichiarato il presidente turco.

Zelensky: “spero che Trump partecipi ai negoziati in Turchia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la possibilità che il presidente statunitense Donald Trump partecipi ai colloqui con la Russia in Turchia giovedì 15 maggio. Ha espresso anchela speranza che il leader russo Vladimir Putin non “si sottragga all’incontro”. “Tutti noi in Ucraina apprezzeremmo se il presidente Trump potesse essere presente a questo incontro in Turchia. È un’idea giusta. Possiamo cambiare molto”, ha dichiarato Zelenskiy su X. Ha aggiunto che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “può effettivamente ospitare un incontro di altissimo livello”.

Trump: “sto pensando di andare in Turchia”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto dalla Casa Bianca: “sto pensando di andare in Turchia”. A Istanbul il 15 maggio Zelensky ha accettato di vedere il leader russo Putin per avviare colloqui diretti tra Ucraina e Russia nel tentativo di concordare la tregua. Precedentemente, Trump aveva detto: “dall’incontro usciranno cose buone, sarà molto importante”.