“Youth Soccer Forum”, a Catania l’evento sul calcio giovanile: fra gli speaker il reggino Tobia Assumma

Il prossimo 21 giugno 2025, presso il “Palazzo della Cultura” di Catania, si svolgerà lo “Youth Soccer Forum“, prima edizione del forum dedicato al calcio giovanile. L’evento realizzato con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania avrà come obiettivo quello di migliorare un settore in continua evoluzione grazie alla presenza di professionisti e tecnici del settore pronti a raccontare le proprie esperienze.

A proposito di grandi professionisti, il primo nome ufficializzato dall’organizzazione è quello di un reggino doc. Stiamo parlando di Tobia Assumma, allenatore di Reggio Calabria, parecchio stimato per le sue abilità e competenze, soprattutto con i giovani. Scaricato dalla Reggina fra grandi polemiche, Assumma è tornato alla Lazio con un ruolo di primo piano.

Youth Soccer Forum: che cos’è e quali tematiche verranno trattate?

Il “Youth Soccer Forum” sarà composto da 9 panel nei quali si alterneranno 20 speaker di spessore. Coinvolgerà Club, Federazioni, Leghe, addetti ai lavori, ex calciatori dirigenti, responsabili dei settori giovanili e tesserati. L’obiettivo? Dar vita a uno spazio di confronto per far far crescere il settore giovanile anche grazie al valore degli interventi scelti.

Tra i temi: Il turismo Sportivo; Safeguarding e la protezione dei minori; Dal settore giovanile alla prima squadra; L’importanza delle strutture sportive; La comunicazione nel settore giovanile; Nuove metodologie di allenamento; Sport sostenibile; Il valore dello Scouting e tante altre temi come le affiliazioni.