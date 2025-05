Visita al carcere Ucciardone, Russo (FdI): “struttura storica, sarà oggetto di interventi corposi”

StrettoWeb

“Una struttura storica che ha diverse criticità che sono state affrontate dal sottosegretario Delmastro verificando lo stato dei luoghi, questo sia interloquendo con i principali operatori delle forze di polizia penitenziaria, che sono i primi garanti della sicurezza e dei diritti dei detenuti, quando possono lavorare in condizione adatte”, a dichiararlo Raoul Russo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione antimafia, al termine di una visita ispettiva al carcere Ucciardone di Palermo, insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. “Il sottosegretario – ha aggiunto Russo -ha promesso il suo impegno sia in termini infrastrutturali che generali”.

“Un carcere che necessità di interventi importanti. La sezione nona sarà particolarmente oggetto di interventi corposi nei prossimi mesi – ha spiegato il senatore -. Ci troviamo in un carcere in centro città e si dovrà fare attenzione in modo speciale dal dipartimento di giustizia”.