Vis Basket, che colpo! Paolo Pierotti in società: il nuovo ruolo

StrettoWeb

“Siamo felici di annunciare una nuova, importante nomina in casa Vis Basket Reggio Calabria: Paolo Pierotti è il nuovo Capo Area Tecnica della società! Con oltre 30 anni di esperienza nel basket italiano, Paolo è un vero esperto nella crescita e formazione dei giovani atleti. Formatore Nazionale dalla Federazione Italiana Pallacanestro, porta con sé competenza, passione e un grande impegno per lo sviluppo tecnico del nostro progetto sportivo“. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso da Vis Basket Reggio Calabria riguardante l’inserimento in società di Paolo Pierotti come nuovo Capo Area Tecnica.

“Il suo percorso:

Esperienza pluridecennale: Oltre 30 anni di carriera come allenatore e responsabile tecnico, con incarichi in diverse società di rilievo tra cui Gubbio, Gualdo, Umbertide, Valdiceppo, Foligno e Basket Todi.

Ruoli ricoperti: Capo allenatore della prima squadra, responsabile del settore giovanile, e formatore di giovani talenti attraverso programmi individuali e di squadra.

Competenze tecniche: Specializzato nello sviluppo tecnico-tattico dei giocatori, gestione degli staff tecnici, e progettazione di programmi di allenamento personalizzati.

Impegno didattico: Ha condotto numerosi corsi di formazione per allenatori e clinic tecniche, contribuendo alla diffusione di metodologie innovative nel basket giovanile.

Focus sul settore giovanile: Grande attenzione alla crescita armonica dei giovani atleti, con una visione educativa e tecnica che mette al centro lo sviluppo umano oltre che sportivo.

Siamo certi che Paolo saprà fare la differenza e guidare la nostra società verso traguardi importanti.

Un grande in bocca al lupo da tutta la famiglia Vis! Forza Vis!“, conclude il comunicato della Vis.