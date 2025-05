Virtus Bologna-Trapani, Antonini: “come con Olympiakos, Pana e Milano. La Sicilia ci segue ai Playoff, non svegliamoci”

StrettoWeb

Trapani Shark gioca una partita strepitosa in una “Virtus Arena” di Bologna sold out, contro una straordinaria Virtus Bologna che la spunta solo all’overtime. Un grande spot per il basket italiano scritto dalle ‘V nere’, che di certo non sono una sorpresa a questi livelli, e dai siciliani che, da neopromossa, stanno vivendo una stagione da sogno culminata con l’accesso ai Playoff da seconda in classifica.

Il patron Antonini sprizza felicità da tutti i pori e lo svela attraverso il proprio profilo X: “che partita, che spettacolo, che squadre fenomenali. Complimenti anche alla terna arbitrale perchè hanno dovuto prendere decisioni non facili ma hanno mantenuto un equilibrio incredibile. C’è stato uno straordinario miglioramento della classe arbitrale che fa ben sperare di vedere Playoff al massimo. Molti tifosi Virtus mi hanno confidato che hanno visto qui nel tempio del Basket una delle più belle partite degli ultimi anni. Che dire dei miei tifosi, mi dicevano qui che solo con Olympiakos, Pana e Milano avevano fatto sold out.

Stiamo esportando un nuovo modo di fare e vivere il Basket. La Sicilia intera ci segue. Noi sappiamo finalmente tutti stasera che possiamo veramente farcela. Io orgoglioso di aver portato la mia squadra a vivere un momento di Sport di questo livello contro le V Nere. Incredibile soddisfazione. Ora i Playoff. Già quasi 1600 abbonamenti. Riempiamo il PalaShark perché i ragazzi hanno bisogno di voi tifosi. Senza se e senza ma. Io ci credo sempre di più dopo stasera. Non svegliamoci e continuiamo così“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.