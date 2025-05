Violenta rissa a Crotone, Dacur per quattro cittadini tunisini

StrettoWeb

La Polizia di Stato di Crotone ha notificato quattro provvedimenti di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, della durata di due anni, nei confronti di altrettante persone di origine tunisina. Ai quattro è vietato accedere o stazionare nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento intorno a piazza Pitagora ed entro un determinato limite spaziale. Lo scorso gennaio i destinatari del provvedimento erano stati arrestati dalla squadra mobile in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Crotone su richiesta della Procura per tentato omicidio ai danni di un loro connazionale.

I fatti risalivano al giorno di Natale quando in Piazza Pitagora, personale delle Volanti, era intervenuto per sedare una rissa tra alcuni extracomunitari nel corso della quale uno di loro era rimasto gravemente ferito da un’arma da taglio. L’indagine, condotta dagli investigatori della squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, evidenziando che l’aggressione sarebbe scaturita da contrasti legati all’ospitalità degli extracomunitari in luoghi comuni di associazioni caritatevoli.

