Viola, Simonetti: “abbiamo dato tutto. Grazie ai tifosi, vicini anche nelle sconfitte”

StrettoWeb

Gara-2 sudata, combattuta, frutto di una prestazione importante di una Viola che, spalle al muro, ha provato a dare il tutto per tutto. Forse troppo tardi. Il risultato ha sorriso comunque a Monopoli che, seppur con grandi difficoltà, ha chiuso la serie dei quarti di finale dei Playoff eliminando i neroarancio. Finisce così la stagione della Viola, iniziata in maniera brillante, ma conclusa senza lieto fine.

Capitan Simonetti, stremato al termine della gara, rimasto a terra con i crampi e uscito letteralmente svuotato dalla gara, ci ha messo faccia e voce rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni della società: “sono felicissimo della prestazione della squadra, abbiamo lottato dal primo al quarantesimo minuto tutti insieme, tutti uniti. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, dal primo all’ultimo. Sono felice da una parte, dall’altra c’è rammarico, perchè avremmo potuto dare molto di più“.

Un messaggio anche per i tifosi: “vorrei ringraziare i tifosi, a nome della squadra, perchè nonostante le tante sconfitte nelle ultime partite, loro ieri sono venuti, ci hanno sostenuto fino all’ultimo, li ringraziamo tantissimo. Anche quest’anno la società si è impegnata, ancora di più rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto meglio, non ci hanno mai fatto mancare nulla come al solito, c’è stato un progresso assurdo anche a livello societario come settore giovanile. La Viola avrà un bellissimo futuro per come stanno andando le cose“.