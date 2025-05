Viola, nuovo successo in U15: vinto il torneo di Comiso

StrettoWeb

Ancora una volta sotto i riflettori e ancora una volta sul gradino più alto del podio con l’unico obiettivo di crescere, programmare e continuare ad imparare senza guardare troppo al risultato e puntando all’attuazione della Progettualità e al miglioramento degli atleti coinvolti. La Redel Viola Reggio Calabria conquista anche il torneo di Comiso, aggiungendo un nuovo trofeo a una stagione già ricca di successi sul campo: Coach Calabrese e Coach Favasuli guardano al lavoro cestistico ed alla crescita dei propri allievi in un percorso di condivisione di valori e confronti extra territoriali sul campo.

Dopo la vittoria del campionato regionale calabrese e, prima ancora del torneo “Benvenuti al Sud” di Paestum e Agropoli, kermesse giocata in compagnia di team in arrivo da Puglia, Campania e Lazio, i giovani atleti reggini confermano la loro crescita e il loro talento, imponendosi ancora nel torneo siciliano.

Il torneo “Next Gen” organizzato dall’Olympia Basket Comiso, storica società di basket siciliano ha visto i violini affrontare avversari agguerriti, ma il gruppo ha dimostrato grande maturità e qualità di gioco.

In semifinale, i ragazzi in neroarancio hanno superato lo Sporting Club Gravina 60-51. In finale, contro l’Olympia Basket Comiso, padrona di casa che aveva sconfitto i blasonati Trapani Sharks nella semifinale, è stato un vero e proprio allungo Viola: 85-46 il punteggio finale, con la squadra che ha controllato il match dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio ai giovani avversari.

I protagonisti delle avventure Under 15: Chiovaro, Squillace, Marinelli, Assumma, Serranò, Sartiano, Giofrè, Cotroneo, Amendolia, Alparone, Pensabene, Viola, Ripepi, Zumbo, Albanese, Calabrese.

La società ringrazia Pellaro, Locri, Palmi, Lumaka per la disponibilità e l’opportunità data ai loro atleti della partecipazione ai tornei.

Il cammino giovanile non si ferma. Lunedì 5 maggio alle ore 18.20 al Palacalafiore sarà tempo di gara uno nel campionato Under 19 Gold, si gioca infatti semifinale Playoff contro la Domenico Savio. Il team allenato dal Coach Seby D’Agostino giocherà gara due, ventiquattro ore dopo in terra peloritana alle ore 18 e 45.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.