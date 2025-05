Viola-Monopoli, 2° QT: 35-38 a fine primo tempo

Fine 2° QT - Viola sotto 35-38 a fine primo tempo

Tripla di Calisi in apertura di secondo quarto (17-23). Due per Dell’Anna (19-23). Risponde Spatti (19-25). Feruglio ne mette 2 (19-27). Tripla di Calisi (19-30). Tripla di Stamatis (22-30). Mani addosso da Monopoli, gli arbitri fischiano, ne giova la Viola (già 4 falli per gli ospiti) e Simonetti va per il 3 point game: completato! (25-30). Milosevic, cambio mano in volo, 2 punti (25-32). Simonetti si fa rispettare in post, altri 2 (27-32).

Preira ai liberi: 1/2 (27-33). Tripla di Boniciolli, si avvicina la Viola (30-33). Boniciolli va in lunetta: 1/2 (31-33). Preira in lunetta: 2/2 (31-35). Tripla di Milosevic (31-38). Paulinus finta lo scarico, 2 punti in penetrazione (33-38). Stamatis gioca con il cronometro, 2 in penetrazione (35-38). Finisce un bel primo tempo.