Vibo Valentia, al Rotary firmato il gemellaggio tra Italia e Albania

Il Governatore del Distretto 2102 Rotary International Calabria, Maria Pia Porcino insieme al Governatore del Distretto 2485 Albania Kosova Butrint Batalli hanno siglato un protocollo di gemellaggio tra i due Distretti nel corso di una solenne cerimonia che si è svolta in uno dei palazzi storici di pregio, Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia. Una cerimonia sentita e di grande valore Rotariano quella del gemellaggio fra i due Distretti , alla quale hanno partecipato il Governatore Eletto Dino De Marco che ha voluto evidenziare la rilevanza del gemellaggio in direzione di una più solida e concreta azione di Service tra i due Distretti; il Governatore Nominato Giacomo Saccomanno che si è detto contento della firma del patto anche perchè non fa che consolidare la visione del Rotary nel mondo.

Le dichiarazioni

Il Governatore Maria Pia Porcino ha voluto evidenziare il fatto che il Gemellaggio sottoscritto, ha radici nel precedente anno Rotariano quando il Distretto albanese è stato costituito con la presenza di molti rappresentanti del Distretto 2102 . “Oggi – ha detto Maria Pia Porcino – si concretizza una volontà già in fieri e, siamo molto contenti di poterlo fare alla presenza delle autorità rotariane e dei tanti soci che con me hanno condiviso la gioia di questa splendida alleanza Rotariana”. Il Governatore del Distretto 2485, Butrint Batalli ha espresso parole di gioia per l’accoglienza e per la qualità dei progetti messi in campo con l’auspicio di incrementare e di raccogliere frutti ancora più nutriti per il futuro testimoniando un rapporto forte e solido.

Particolare soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Commissione Gemellaggi, Maria Giovanna Fusca che ha seguito tutta la procedura per giungere alla sottoscrizione, anche se l’idea di un gemellaggio con l’Albania era già in nuce con l’espresso desiderio e volontà dei tanti soci rotariani di origine Arbëresh come peraltro sottolineato da Candida Marrazzo del Rotary Club Valle del Tacina “Centenario” di Petilia Policastro che ha preso la parola per ringraziare tutti per l’avvenuto gemellaggio, “un’alleanza, ha sottolineato, che unirà ulteriormente le popolazioni con azioni di service sui territori interessati” .

I Presidenti dei Rotary Club di Vibo e Hipponion, Club ospitanti la cerimonia, hanno portato il loro saluto a nome dei rispettivi Club, oltre ad avere collaborato fattivamente per la realizzazione della cerimonia. Per la presidente Rotary Club Hipponion Eleonora Cannatelli: “Costruiamo ponti non muri Un Gemellaggio importante tra il Distretto 2102 Calabria e il Distretto 2485Albania-Kosova nella nostra antica Hipponion. Si rinnova un sodalizio antico, tra due popoli simili per Storia e Tradizioni. Forte il ricordo delle migrazioni in Calabria e della presenza della Cultura Arbereshe”.

Per il Presidente del Rotary Club di Vibo Valentia, Pasquale Barbuto: “una cerimonia che segna un momento storico per i nostri distretti. Questo gemellaggio non rappresenta soltanto un’unione formale, ma l’inizio di un cammino condiviso, fondato su valori autentici: amicizia, cooperazione, e servizio”. Va peraltro sottolineato che il Governatore del Distretto 2485 Albania-Kosova Butrint Batalli è giunto a Vibo Valentia con la moglie e la figlia più piccola, ospitati dal Distretto 2102 e dai Rotary Club di Vibo e Hipponion.

Ospitalità molto gradita dagli ospiti venuti dall’Albania, in quanto hanno potuto, seppur, con una breve permanenza, visitare, accompagnati con amicizia rotariana, i luoghi magici della costa vibonese. Per entrambi i Governatori Maria Pia Porcino e Butrint Batalli si è trattato di un atto che mira ad unire le persone, oltre i confini geografici e culturali per un mondo più equo, solidale e pacifico, nel solco dei valori rotariani. La cerimonia, dopo i saluti istituzionali del sindaco della città e del direttore del Dipartimento di Criminologia la cui sede è proprio a Palazzo Gagliardi, vi stato uno scambio di doni tra i due Distretti per suggellare l’avvenuto gemellaggio.

